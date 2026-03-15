‘No sabe lo que es acostarse sin comer nada': Estudiante de Cuba responde a profesora que le exigió puntualidad

La frase se volvió viral por una razón simple: suena a hartazgo. En el video difundido por el periodista Mario J. Pentón, una estudiante de Cuba le responde a una profesora que no sabe lo que significa acostarse sin comer, levantarse de madrugada sin haber probado un bocado y llegar a clases en esas condiciones.

El momento conecta con una crisis que en Cuba ya no se limita a los apagones. En los últimos días, medios internacionales han documentado protestas por la falta de comida, los cortes de luz y las afectaciones a la vida diaria, incluidas las clases.

Este 14 de marzo disturbios en Morón relacionados con la crisis de energía y alimentos, con cinco detenidos.

El video pega porque habla de algo básico: hambre

Lo que dice la estudiante no necesita demasiada explicación. Habla de no cenar, de no desayunar y de aun así tener que cumplir con la rutina escolar. Puso en palabras algo que muchas familias cubanas llevan tiempo viviendo.

El reclamo muestra que la crisis ya pegó en lo más básico: comer, dormir, moverse y llegar a clases.

La crisis en Cuba que se vive fuera de las aulas

El malestar no se quedó solo en videos virales. Este sábado, varias agencias internacionales reportaron protestas en Morón por los apagones y la falta de alimentos. Según esos reportes, la inconformidad escaló hasta dejar daños en una sede del Partido Comunista y derivó en cinco arrestos.

El 9 de marzo, Reuters documentó la protesta de estudiantes en La Habana por las fallas de electricidad e internet.

La venta de ayuda humanitaria enviada desde México

En medio de esa crisis, Azteca Noticias documentó que productos enviados por México como ayuda humanitaria aparecieron a la venta en tiendas en dólares en Cuba. La investigación señaló que parte de esas donaciones terminó como mercancía en establecimientos vinculados al aparato estatal y militar.

Ese antecedente vuelve más fuerte el video de la estudiante. Porque mientras en redes se escucha a una joven hablar de hambre, también persisten las dudas sobre qué pasó con apoyos que, en teoría, debían aliviar esa misma crisis.