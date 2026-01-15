Matan a balazos a tres hombres afuera del Reclusorio Norte ¿Fue una venganza?

Tres hombres perdieron la vida al ser atacados a balazos esta noche en la Ciudad de México (CDMX) cuando se encontraban afuera del Reclusorio Norte , en la alcaldía Gustavo A. Madero. ¿Qué se sabe de esta agresión al norte de la capital?

La zona fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , quienes tomaron conocimiento de una agresión con disparos en contra de tres personas.

Hombres atacados a balazos estaban bebiendo en la calle

El reporte de las autoridades establece que los tres hombres que fueron atacados a balazos ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública .

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes de una motocicleta arribaron y les dispararon la noche de este miércoles 14 de enero de 2026, al norte de la CDMX.

Menor de edad muere tras disparos afuera del Reclusorio Norte

La SSC de CDMX informó que los tres perdieron la vida y uno de ellos era menor de edad, quien además tenía antecedentes delictivos.

Las víctimas al parecer tenían problemas anteriores con los sicarios, quienes lograron huir de la zona. Uno de los hombres heridos fue trasladado a un hospital, pero perdió la vida.

🚨 #AlMomento | Se registra tiroteo en las inmediaciones del Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, #CDMX.



Primeros reportes indican que al menos tres personas perdieron la vida.



Autoridades ya acordonan la zona y realizan operativo.



El reporte de @PLATA11CDMX… pic.twitter.com/b14mXKtM0P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 15, 2026

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia fue informado de lo ocurrido e iniciar la investigación correspondiente.

Servicios periciales llegaron al lugar para recabar indicios y esclarecer qué fue lo que pasó, mientras que se realiza la búsqueda de los probables responsables, con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de una agresión con disparos de arma de fuego en contra de tres personas que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, en la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes de una motocicleta arribaron y realizaron las detonaciones en contra de las personas que perdieron la vida, una de ellas menor de edad y quien contaba con antecedentes delictivos, con quienes al parecer tenían problemas anteriores", informó la SSC.

