Llegaron cortesía de la Operación Acordeón, pero ahora no pueden sentarse a impartir justicia rápida y a la vista de todos, como prometían en campaña. ¿Dónde están tras la reforma judicial en México?

Razón por la que nuevos jueces no acuden a los centros de justicia

Son 850 jueces que, a cinco días de que en teoría entraron en funciones, no pisan los centros de justicia, porque el nuevo Órgano de Administración Judicial no cuenta con su información confidencial ni con sus declaraciones de conflicto de interés.

“Ayer se señalaba que se requerían los currículums, los nombres de todo el personal que ganó estas contiendas, para que se presentaran ante los juzgados”, expresó Adrián Arellano, abogado penalista.

Caos en el Reclusorio Norte por falta de jueces

Uno de los casos donde esta problemática se hace evidente es en el Reclusorio Norte.

“Ahorita el centro está funcionando con dos jueces de los cinco que éramos. Esos dos jueces no salieron en la tómbola, y ellos entregan el cargo en 2027. Están ahogados y más en un centro de justicia como el Reclusorio Norte”, señaló Roberto Posan, exjuez penal.

Abogados penalistas reportaron en la Ciudad de México el aplazamiento de audiencias y otros procedimientos. “El día de hoy se han notificado diferentes diferimientos por parte de las autoridades jurisdiccionales, para que afronten esta justicia”, dijo Adrián Arellano, abogado penalista.

Justicia paralizada en México tras reforma judicial

Pero lo que ocurre aquí no es más que la síntesis de un mal trabajo legislativo, por ceder al berrinche del autor de esta reforma judicial. Usted ya sabe quién, sí, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es parte de la improvisación. Es resultado de una reforma sacada al vapor. Una reforma que únicamente se centró en cambiar la Constitución, y todos los cambios institucionales que provocó los dejaron para luego”, opinó Emiliano Oaxaca, abogado constitucionalista.