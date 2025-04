Crimen organizado podría reclutar a medio millón de menores en México, advierte Reinserta

La tarde de este lunes 07 de abril, la activista y fundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivero, indicó que cerca de 30 mil menores de edad están vinculados con grupos de la delincuencia organizada, esto tras participar en el Foro legislativo por las niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia.

Niños y niñas en riesgo de ser reclutados por el narcotráfico; los riesgos que enfrentan

A lo largo de la participación, subrayó que al menos 500 mil niños, niñas y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado en el país, pues se enfrentan a riesgos como adicciones, deserción escolar, normalización de la violencia, la famosa narco cultura y obviamente la pobreza y la marginación social.

“Es un tema de factores de riesgo. Nosotros a veces pensamos que el reclutamiento es como lo vemos en películas, que pasan las camionetas y se roban a los niños y las mamás gritan por sus niños, esas escenas no fácilmente se ven en México. Aquí hay una manipulación por parte de la delincuencia organizada, que va captando a las niñas y a los niños por medio de diferentes estrategias, ejemplo la pobreza: que te puedo yo dar a ti, te hace falta un taco en o mesa. Entonces yo te lo doy, cantidades de dinero que tú no has visto y que sabes que tú y tu familia necesitan”, apuntó.

💥📣 Hoy Reinserta de la mano de la Comisión de Nacional de los Derechos Infancias y Adolescencias realizó el Primer Foro Legislativo por las niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia en México.



🧵Aquí te contamos qué pasó y por qué es tan urgente hablar de esto: pic.twitter.com/cWmTiLxPuc — Reinserta (@Reinserta) April 7, 2025

Las razones por las que el crimen organizado recluta a menores

Por su parte Mercedes Castañeda Gómez Mont, cofundadora de Reinserta, dio más detalles y explicó que se reclutan a los menores por su disponibilidad y maleabilidad, lo que los expone a actividades como halconee, combatientes, mensajeros, cocineros y muchos de ellos son explotados sexualmente.

Recientemente Reinserta publicó el estudio “niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado”, en el que detalla los más de 22 tipos de delitos que cometen los menores, entre ellos, tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, corrupción y piratería.