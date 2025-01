Urge fortificar sistema de salud; México destina sólo el 5.5% del PIB: Rector de la UNAM

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), urgió a fortificar el sistema de salud y criticó el presupuesto que se le destina actualmente a este sector para garantizar la atención equitativa.

El pronunciamiento lo hizo durante el Juramento Hipocrático de mil 529 estudiantes de la carrera de Medicina que iniciarán su servicio social en diferentes regiones del país.

“México enfrenta a grandes contrastes en salud con desafíos en infraestructura: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promedió 3.7 médicos 9.2 enfermeras y 4.3 camas por cada 1000 habitantes. México cuenta solo con 2.5 médicos, 2.9 enfermeras y una cama, evidenciando la urgencia de fortificar el sistema para garantizar atención equitativa”, expresó

El rector de la UNAM dijo que en México se destina sólo el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) frente al 9.2% del promedio de los países de la OCDE, por lo que urgió a reforzar la formación médica y la infraestructura hospitalaria y aumentar su financiamiento para garantizar una atención equitativa.

Estudiantes de Medicina harán servicio social el 20 sedes

Con este contexto, Lomelí Vanegas expresó que al pronunciar el Juramento Hipocrático las y los pasantes se comprometen a principios que han trascendido siglos: integridad, confidencialidad, empatía, bienestar y justicia.

“Este no es una mera formalidad; es un pacto ético que debe guiar su actuar. Recuerden que detrás de cada diagnóstico, hay una persona con contextos e historias diversas. Tienen la misión de hacer de la salud un derecho efectivo y no solo una aspiración. Porque no hay progreso ni justicia social sin salud, ni sociedades sostenibles sin un sistema de salud sólido, eficiente y universal”, señaló el rector, acompañado de la directora de la Facultad de Medicina (FM), Ana Carolina Sepúlveda Vildósola.

Asimismo, el rector destacó que los mil 529 estudiantes de la FM responderán a las distintas necesidades del país y mediante su participación en alrededor de 20 sedes, atenderán tanto a comunidades rurales, como a centros urbanos de alta especialización, promoviendo la equidad en el acceso a los servicios de salud.