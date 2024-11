Melanie concluye cirugía reconstructiva tras brutal golpiza por su exnovio en Tamaulipas

Luego de ser víctima de una brutal golpiza por parte de su exnovio Christian “N” en Ciudad Madero, Tamaulipas, el pasado 31 de octubre, Melanie Barragán enfrenta el reto de superar las secuelas tanto físicas como emocionales.

Como parte de su proceso de recuperación, Melanie fue sometida a una cirugía reconstructiva para reparar las fracturas en su nariz. Esta intervención representa un avance significativo en su rehabilitación.

¿Cómo le fue en su cirugía a Melanie?

Todo un éxito resultó la operación de Melanie Barragán, quien fue intervenida para corregir las fracturas en su nariz, producto de la brutal agresión que sufrió durante una fiesta de Halloween, el pasado 31 de octubre.

La cirugía fue realizada en una clínica privada del Estado de México, donde el equipo médico llevó a cabo un procedimiento delicado y preciso para reparar las secuelas físicas. Durante la intervención, las cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA) estuvieron presentes, acompañando a Melanie en este proceso y dando visibilidad a su valiente lucha contra la violencia de género.

Los médicos realizaron una cirugía reconstructiva para asegurar que los daños no solo fueran reparados estéticamente, sino también funcionalmente, permitiendo que Melanie pudiera recuperar la normalidad en su respiración y bienestar. Este tipo de intervención requiere un seguimiento exhaustivo, por lo que Melanie continuará con consultas periódicas para garantizar que la recuperación sea completa.

En el plano emocional, su recuperación será igualmente crucial, por lo que se prevé que continúe recibiendo apoyo psicológico para lidiar con las secuelas de la violencia vivida.

“Emocionalmente, me dejó destrozada": Melanie se recupera con apoyo de su familia

Antes de someterse a su cirugía, Melanie de Jesús Barragán visitó el foro de Hechos AM para conversar con Leo Arriaga, Vaitiare Mateos y Otoniel Martínez sobre su proceso emocional tras la brutal agresión que sufrió.

Melanie compartió que, gracias al apoyo incondicional de su familia, ha logrado avanzar más rápido en su recuperación: “Emocionalmente me dejó destrozada, porque pensaba que estaba en una relación normal, pero la realidad es que no lo era, y no quise verlo”, confesó para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La violencia de género que vivió la joven ha generado gran indignación en México, pues es una realidad que se repite cada día. Sin embargo, la valentía de Melanie también nos recuerda la importancia de alzar la voz y denunciar a nuestros agresores, hasta que la justicia los alcance.

Información en desarrollo