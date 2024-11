“Apiádate de mí": Exnovio y agresor de Melanie le envió mensajes; pidió ayuda para no caer a la cárcel

La historia de Melanie ha conmocionado al país y ha puesto en el centro del debate la violencia de género . Esta joven de 20 años, originaria de Tamaulipas, sufrió una brutal agresión a manos de su pareja, Cristian, que la dejó marcada física y emocionalmente. Las imágenes del ataque, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, evidenciaron la brutalidad del acto y despertaron la indignación de la sociedad.

La violencia que sufrió Melanie va más allá de los golpes visibles. La joven relató cómo la relación con Cristian se fue deteriorando gradualmente, marcada por celos excesivos, control, manipulación y aislamiento . “Me alejó de mis amigos y mi familia, me hizo sentir culpable por todo”, confesó Melanie. Este tipo de violencia psicológica, a menudo menos visible, pero igual de dañina, es un patrón común en las relaciones abusivas y puede preparar el terreno para actos de violencia física más graves.

Sobre cómo ha sido su proceso emocional tras la brutal agresión, Melanie señala que “teniendo el apoyo de mi familia, siento que es mucho más rápido el proceso porque de verdad que emocionalmente me dejó destrozada porque yo pensé que era una relación, pues normal y en realidad no, no lo era y yo no lo quise ver y pues sanar, eso lleva tiempo (...) estoy tratando de ser fuerte para no poder recaer”.

Christian, exnovio y agresor de Melanie, le envió mensajes tras la golpiza

Christian, exnovio de Melanie, se ha puesto en comunicación con ella pidiendo apoyo para no caer a la cárcel por su agresión. “Me puso que me pondría bien que tuviera piedad de él, porque iba a pasar muchos años en la cárcel y que se había se estaba muy arrepentido de lo que había hecho”, dice la joven víctima.

Las consecuencias de la violencia de género trascienden lo individual y afectan a toda la sociedad. Melanie, al igual que muchas otras víctimas, ha tenido que enfrentar el estigma social, la culpabilización y la revictimización. Además, las secuelas emocionales pueden ser duraderas y requieren de un proceso de recuperación largo y complejo.

Hermano de Melanie compone canciones para recaudar fondos para operación

Pese a comentarios negativos en redes sociales, Pedro Barragán, hermano de Melanie, promueve la venta de su música para recaudar fondos para la operación de ella.

Pedro Barragán, hermano de #Melanie, la joven agredida por su novio en #Tamaulipas, habla de cómo ha tratado de ayudarla a través de su música.



La #EntrevistaExclusiva en #HechosAM pic.twitter.com/uacdzEMBdr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2024

“Es mi única manera de poder ayudar a mi hermana, pues haciendo canciones vendiendo canciones promocionando en mis redes sociales, pero ha habido mucho mucha (gente), pues diciendo que yo lucro con lo que hago con mi hermana lo cual, pues realmente se me hace injusto porque, pues es mi hermana y lo único que busco es este apoyarla y es el único medio para poder apoyarla”, menciona el joven.