¡Continúan las redadas masivas! Detienen a 57 migrantes guatemaltecos en Nueva York

Un nuevo operativo federal en el norte del estado de Nueva York dejó como saldo la detención de 57 migrantes indocumentados, la mayoría originarios de Guatemala. La acción tuvo lugar en una planta procesadora de barras de snack en el área rural de Cato y fue confirmada por el fiscal federal interino John Sarcone, quien advirtió que estas redadas en centros laborales “no serán las últimas”.

Cómo ocurrió la redada en la planta de barritas energéticas

De acuerdo con imágenes y testimonios, agentes federales irrumpieron en la fábrica Nutrition Bar Confectioners. Los trabajadores fueron conducidos a una sala de almuerzo, donde se les exigió comprobar su estatus migratorio. Posteriormente, varios fueron trasladados en camionetas de la Patrulla Fronteriza.

El fiscal Sarcone señaló que cinco de los detenidos enfrentan cargos criminales por reingreso ilegal a EU, mientras que los otros 52 quedaron bajo custodia a la espera de procedimientos de deportación.

¿Hay mexicanos detenidos en la planta de barritas?

La organización Rural and Migrant Ministry reportó que gran parte de los trabajadores detenidos son originarios de Guatemala. Además de que ell operativo generó temor en la comunidad migrante de la región, que depende de empleos en fábricas y agricultura para sostenerse.

Este hecho ocurrió el pasado jueves, mismo día en que las autoridades de inmigración detuvieron a 475 coreanos en una planta de Hyundai en Georgia, lo que evidencia que se trata de una estrategia de aplicación simultánea en distintos estados.

Reacciones políticas y sociales en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul criticó duramente el operativo al señalar que la detención de padres de familia dejó a “al menos una decena de niños en riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”. Agregó que estas acciones ponen en peligro la estabilidad de menores de edad y generan un clima de miedo en comunidades vulnerables.

Cabe recalcar que los propietarios de la planta de barras de snack declararon la semana pasada que sus empleados tenían documentación legal y que desconocen por qué fueron blanco de la redada. Hasta ahora, la investigación continúa abierta.