Reemplacamiento Veracruz 2025: Motociclistas recibirán beneficios económicos exclusivos

El Reemplacamiento en Veracruz para Motociclistas en 2025 trae consigo un beneficio exclusivo que podría ahorrarle dinero a cientos de conductores en el estado. ¿Quieres saber de qué se trata?

¿Qué beneficios económicos tendrán los dueños de motos con el nuevo programa?

Aquellos propietarios de motocicletas que realizaron su pago correspondiente entre el 1 de enero y el 20 de junio podrán acceder al canje de placas sin costo alguno, siempre y cuando presenten matrícula vigente, identificación oficial y tarjeta de circulación.

¿Quiénes aplican para el reemplacamiento sin costo en 2025?

Pero si no alcanzaste a efectuar ese pago, no todo está perdido. El programa contempla también descuentos: las motocicletas nuevas obtendrán más del 30 por ciento de reducción en el costo, pasando de mil 440 pesos a solo 980 pesos.

Además, quienes hayan pagado antes del 1 de enero no tendrán recargos ni sanciones, únicamente cubrirán el importe del trámite.

¿Dónde realizar el trámite para reemplacamiento?

Los trámites deberán realizarse de forma presencial y personal, y para agilizar el servicio es necesario agendar cita a través del sitio oficial de la oficina virtual de hacienda de Veracruz.

El proceso de reemplacamiento tiene un costo general de 980 pesos y se lleva a cabo de manera presencial en cualquiera de las 79 oficinas de Hacienda distribuidas en Veracruz.

Requisitos para motocicletas sin adeudo ni cambios en el registro:



Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación.

Placa actual.

Requisitos para motocicletas con adeudo o registro por primera vez:



Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación (si aplica).

Placa actual (si aplica).

Constancia de situación fiscal.

Comprobante de domicilio reciente.

Factura original o copia certificada.

En caso de personas morales: poder notarial y acta constitutiva.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) recordó que cumplir con este trámite es clave no solo para acceder a descuentos, sino también para evitar multas y sanciones futuras. Mantener la documentación en regla representa un beneficio económico y una forma de garantizar mayor seguridad vial en el estado.