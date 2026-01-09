VIDEO: Fuerte explosión Villagrán, Guanajuato; podría ser una toma clandestina

Una explosión registrada en una posible toma clandestina generó pánico entre vecinos de la colonia Satélite, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, lo que obligó a la activación de un operativo de emergencia y evacuación preventiva, informó la alcaldesa Cinthia Teniente a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con la presidenta municipal, el incidente ocurrió en un predio que se encontraba clausurado, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de corporaciones de seguridad y de servicios de emergencia para atender la situación y evitar riesgos mayores para la población.

#AlMomento | 📹 Así se ve el fuego 🔥 producto de la presunta explosión de una toma clandestina en la colonia planetaria en #Villagrán #Guanajuato ⬇️ pic.twitter.com/ojNQ98nJ4m — YoSoy (@YoSoy_gto) January 9, 2026

Llaman a vecinos a resguardarse en el Gimnasio COMUDE en Villagrán

Tras confirmarse el reporte de la explosión, la alcaldesa pidió a los habitantes de la zona acudir al Gimnasio COMUDE como punto de resguardo temporal , mientras se realizan las labores de seguridad, inspección y atención en el lugar del incidente.

“Me reportan una explosión de una posible toma clandestina en la colonia Satélite. Les pido por favor a todos los vecinos que acudan al Gimnasio COMUDE a resguardarse. Les informo en breve los detalles”, escribió la edil, al subrayar la importancia de priorizar la seguridad de las familias.

Coordinan apoyo estatal y servicios de emergencia tras explosión en Villagrán

Cinthia Teniente informó que solicitó apoyo urgente al Secretario de Gobierno, con el fin de reforzar la atención del incidente y coordinar de manera eficaz a los bomberos, protección civil y cuerpos de seguridad.

“Hace unos minutos solicité en calidad de urgencia el apoyo con el Secretario de Gobierno sobre la explosión que me reportaron. Ya viene el apoyo”, señaló la alcaldesa, quien se mantiene al pendiente del desarrollo de la emergencia.

Hasta el momento, el fuego no ha sido sofocado en su totalidad, por lo que los trabajos continúan en la zona afectada. Las autoridades reiteraron el llamado a no acercarse al lugar para permitir que los bomberos realicen su labor sin contratiempos.

🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan fuerte explosión en Villagrán, #Guanajuato; se presume posible fuga en ducto de combustible. https://t.co/kMwvgR3H2c pic.twitter.com/WPH6hg0plb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

Sin reporte oficial de víctimas hasta el momento tras explosión en Guanajuato

De manera preliminar, no se ha confirmado si existen personas lesionadas, fallecidas o daños materiales, ya que el área permanece bajo revisión y vigilancia. Personal especializado realiza inspecciones para descartar nuevos riesgos y determinar el origen exacto de la explosión.

Las autoridades locales señalaron que el operativo se mantendrá activo el tiempo que sea necesario, y que cualquier información confirmada será dada a conocer únicamente por canales oficiales, a fin de evitar rumores o desinformación.

