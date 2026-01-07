Reemplacamiento en Veracruz: Autos que podrán realizar el canje de placas a mitad de precio en 2026

El Gobierno de Veracruz arrancó el 2026 con el programa de reemplacamiento de vehículos para actualizar el padrón estatal y mejorar la seguridad vial, pero ¿quiénes deben realizar este trámite obligatorio y cómo se pueden obtener los descuentos?

¿Tu auto está exento o te toca cambiar las placas en Veracruz 2026?

¡Toma nota! Si tus placas fueron expedidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, estás exento de realizar el canje de láminas.

Pero si tu auto tiene placas anteriores a diciembre de 2018, sí deberás hacer el trámite y cubrir los gastos correspondientes. Siempre y cuando el vehículo esté legalmente vigente y que toda la documentación esté en regla antes de acudir a las oficinas.

Además de esto, los veracruzanos deberán cubrir el costo del control vehicular y la tenencia. Pero nada de estirar el monedero, porque autoridades informaron de algunos subsidios que permitirán que los contribuyentes paguen menos en los primeros meses del año.

Esto pagarás por el reemplacamiento en Veracruz este 2026

El costo del canje de placas quedó en mil 655 pesos , mientras que dar de alta un auto nuevo cuesta mil 380 pesos. A esto se suman mil 77 pesos por Control Vehicular y mil 239 pesos por el impuesto de Fomento a la Educación.

Sin embargo, si realizas tu trámite en enero, febrero, marzo o abril de 2026, podrás acceder a descuentos de hasta el 50%, es decir, solo pagarás la mitad:



Canje de placas: $720 pesos

$720 pesos Alta de placas: $600 pesos

Además, durante este periodo, los automovilistas no pagarán tenencia, y los descuentos en Control Vehicular quedan de la siguiente manera:



Enero: 15%

Febrero: 8%

Marzo: 7%

Esta es la oportunidad perfecta para ahorrar dinero y mantener tu auto legalmente en regla, así que no la dejes pasar.

¿Dónde realizar el canje de placas en Veracruz?

El reemplacamiento se podrá hacer únicamente en oficinas específicas de los municipios de:



Pánuco Álamo Temapache Tuxpan Poza Rica Martínez de la Torre Xalapa Norte y Xalapa Sur Orizaba Córdoba Boca del Río Tierra Blanca Cosamaloapan Acayucan San Andrés Tuxtla Coatzacoalcos Minatitlán Las Chopas

Se espera que a partir del 12 de enero de 2026, se habiliten 11 oficinas adicionales en Tantoyuca, Papantla, Perote, Coatepec, Huatusco, Misantla, Alto Lucero, Actopan, Lerdo de Tejada y Juan Rodríguez Clara.

En total, los trámites podrán realizarse en 79 oficinas de Hacienda del Estado, presentando original y copia de documentos básicos para acreditar al propietario del vehículo y si no presenta adeudos.

Documentos necesarios para realizar el reemplacamiento en Veracruz

Para que tu trámite sea rápido y sin contratiempos, asegúrate de llevar:

