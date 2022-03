Reforma Electoral de AMLO provoca choque en Cámara de Diputados

Ciudad de México. El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de impulsar una reforma electoral para que ciudadanos elijan a consejeros y magistrados electorales, provoca choque entre diputados.

Morena asegura que solo bajo el esquema de elección directa se garantizara imparcialidad de autoridades electorales.

“El propio Grupo Parlamentario de Morena, está también trabajando una para armonizarla con la que va enviar el titular del Ejecutivo. para quitar cualquier vestigio de cuotas y de cuates al proceso de selección que no garantice la imparcialidad de los consejeros electorales de un organismo que debe ser promotor de la democracia y garante y de la imparcialidad. Estamos a unos días de la revocación de mandato. Es una contradicción que el organismo que nos dotamos los mexicanos, que nos cuesta 20 mil millones de pesos, sea, tenga esa actitud tan ególatra de no garantizar la participación y promoverla. Entonces, desde mi punto de vista, ya no tiene remedio”, sentencio Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Pero en la oposición adelantan su rechazo.

“Estoy seguro que esto se hará extensivo a nuestra coalición Va Por México y, por lo tanto, no pasara ¿Porque lo quiere cambiar?, porque no le gusta que lo estén regañando, que lo estén sancionando, porque está incumpliendo la Constitución, se está excediendo, se esta siempre extralimitando, eso no es el papel de un jefe de estado”, acuso el legislador del PAN, Santiago Creel, vice presídete de la Cámara de Diputados.

En tanto, Luis E. Chazaro, líder del PRD en SAN Lázaro, pidió seriedad al Ejecutivo federal.

“Si lo que se quiere más bien son banderas demagógicas de cara a las elecciones, decir a la gente lo que quiere escuchar como esto de “que la gente vote por los consejeros del INE”, ¡bueno! pues, entonces no estamos hablando de los marcos jurídicos que requiere hoy nuestro país. Estamos hablando de discurso eminentemente político-electoral”, sostuvo el perredista.

En el PRI, su diputado y decano, Augusto Gómez Villanueva, dijo que es derecho del presidente presentar la iniciativa de reforma, pero recordó que eso implica modificar la Constitución y habrá que verlo con lupa.

“Es un tema que tiene que discutirse con todo lo que corresponde a la vida pública y se trata no solo del interés de los mexicanos en lo general de si caminamos hacia la democracia participativa o mantenemos la democracia representativa, esto es parte de una estrategia que entendemos que tiene el Ejecutivo y que nosotros advertimos que nuestra postura siempre será de respeto a la Constitución”, sostuvo el legislador priista.