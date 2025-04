¿Qué tienen en común las dictaduras del mundo con México?

En pleno siglo XXI, las dictaduras en el mundo han encontrado una forma moderna de consolidar su poder: el control absoluto de la información.

Desde Venezuela, Rusia y Cuba, hasta regímenes aún más herméticos como Corea del Norte, el patrón es claro... silenciar a la ciudadanía, dominar el discurso público y censurar cualquier crítica al gobierno.

Hoy, México comienza a mostrar síntomas similares. Aunque por ahora sigue siendo una democracia, reformas como la llamada Ley Censura (con A), impulsada por la presidenta (también con A) Claudia Sheinbaum, encienden las alarmas, pues pretenden mayor control del Estado sobre internet y medios de comunicación. Porque no hay que engañarnos, son intentos de limitar la libertad de expresión y discursos políticos que desacreditan o deslegitiman la crítica.

La censura como estrategia de las dictaduras modernas

Lejos quedaron los tiempos en que los regímenes autoritarios se basaban solo en la fuerza militar. Hoy, el arma más efectiva es la censura de medios. Las dictaduras contemporáneas utilizan leyes ambiguas para justificar la vigilancia, el cierre de medios y la represión de contenidos incómodos.

Por ejemplo:

● Cuba impuso el Decreto-Ley 35, bajo el argumento de incidentes de ciberseguridad, para eliminar publicaciones en redes sociales contrarias al discurso oficial del régimen de Díaz-Canel.

● Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, promulgó la Ley Resorte, que permitió al Estado censurar a medios y periodistas que criticaban a la dictadura.

● En Nicaragua, la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes otorga al régimen el poder de decidir qué medios pueden operar legalmente.

● Rusia aplicó la llamada Ley de Internet Soberano, aislando a su población del acceso libre a información extranjera.

● Y en el caso extremo de Corea del Norte, el acceso a internet está completamente bloqueado para el ciudadano común.

¿México ya es una dictadura?

México está caminando por una delgada línea. La posibilidad de que el Senado apruebe reformas que limiten el acceso libre a internet o favorezcan la censura deberían ponernos a todos en alerta máxima, porque los grandes regímenes autoritarios del siglo XXI no nacen con un golpe militar, sino con una serie de decisiones políticas que poco a poco restringen las libertades.

La libertad de prensa, el libre flujo de información y la crítica abierta son los primeros blancos.

¿Te suena familiar? Las coincidencias con países que ya viven bajo dictaduras no son pocas, y la censura siempre ha sido la antesala de la represión. Y sí, México no es hoy una dictadura, pero los pasos que está dando lo acercan a ese modelo. La pregunta no es si ya lo somos, sino cuánto más falta para que dejemos de dudarlo.