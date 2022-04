Reforma eléctrica no pasará sin cambios, insisten senadores del PAN

Ciudad de México. La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán insistió en que de no presentar cambios la reforma eléctrica no será respaldada por la oposición en el Senado. La legisladora señaló que si persiste la cerrazón para evitar que no se le mueva ni una sola coma, la propuesta simplemente no pasará.

“Si continúa la cerrazón de discutir la iniciativa del Presidente, solo la iniciativa del Presidente, a la que por cierto no se le ha movido ni una coma, aquí en el Senado de la República lo dejamos desde hoy muy claro: no votaremos a favor de la reforma Bartlett, porque no beneficia el futuro del pueblo de México y claramente es contraria a los tratados internacionales”.

En su conferencia de prensa destacó Kenia López Rabadán que lo que requiere el país es impulsar una estrategia en el sector que proporcione competitividad y que atraiga la inversión.

La verdad es que se necesita cimentar un plan que ponga a México en el centro del sector energético, que sea competitivo y en el que sea seguro invertir.

PAN condena participación de funcionarios públicos en revocación de mandato

Kenia López también condenó la participación de funcionarios públicos en el proceso de revocación de mandato y el haber utilizado una aeronave de la Guardia Nacional con ese propósito. Calificó el hecho como una regresión en la democracia del país.

“Este fin de semana, Mario Delgado, Adán Augusto López y Luis Rodríguez Bucio, violaron, entre otros, el artículo 35 y 134 de la Constitución y el 33 de la Ley de Revocación de Mandato. Pero las violaciones a la ley no acaban ahí. Conforme al Código Penal y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, están cometiendo peculado electoral y están haciendo uso ilícito de sus atribuciones al desviar recursos públicos para promover, ilegalmente, el voto para la revocación de mandato”.

Ante esta situación anunció que el PAN presentará las denuncias correspondientes.

“Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE. Esa queja debe substanciarse, debe investigarse, debe resolverse. En tanto esa queja se resuelve, el secretario de Gobernación debería separarse del encargo”.