“¡Con mis impuestos no!” Repartidores estallan contra nuevos cobros del gobierno del seguro social

Repartidores de plataformas digitales alzaron la voz en las calles de la Ciudad de México (CDMX) para protestar contra la reforma impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, la cual busca incrementar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente pagan 2.1%, e imponerles una afiliación obligatoria a los impuestos para el seguro social.

Aseguran que esto no representa un beneficio real, ya que los servicios médicos son deficientes y no hay claridad sobre los costos que implicará.

Impuestos a repartidores de aplicación

Los repartidores salieron a las calles para defender su fuente de empleo y para exigir que los dejen trabajar libremente, que no les impongan afiliaciones ni les cobren más impuestos de los que ya pagan: “El gobierno nos está afectando en nuestro trabajo”, dijo Edgar, repartidor de aplicación.

“¡Con mis ingresos no! Porque de eso depende mi familia”, mencionó Gerardo, repartidor de aplicación. Una inmensa mayoría no se cree el cuento del gobierno de que es para protegerlos: “Nomás quieren recaudar dinero y no ayudarnos a nosotros, es lo que quieren ellos, la verdad, si nosotros somos nuestros propios patrones”, mencionó Javier, repartidor de aplicación.

Aseguran que nadie los escucha, pero eso sí, hay quienes ya hacen cuentas alegres con los impuestos que les cobrarán a cambio de engañarlos con una afiliación al IMSS, donde ni hay servicio, ni mucho menos medicinas.

#Morena tiene en la mira a los repartidores que llevan la comida o el super a su casa; les quieren robar su dinero obligándolos a pagar más impuestos y cuotas del seguro social.



Es por eso que salieron a las calles para defender su fuente de #empleo y exigir que los dejen… pic.twitter.com/wz9RTBgRqc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2025

“Nuestra presidenta nos la pinta bonito, que vamos a tener seguro social, que todos sabemos que seguro social vale para puro gorro”, dijo María del Rosario, repartidora de aplicación

“El Seguro Social no tiene nada, no sirve el Seguro Social”, declaró Carmen, repartidora de aplicación. Al final los están engañando, señalan, para que de un plumazo ingresen a más de 650 mil repartidores de aplicación a las estadísticas de empleo.

Indicadores a la baja

Indicadores que van a la baja y que por lo visto están urgidos de soporte artificial, todo, claro, a costa de hincarle el diente a los de siempre.

"¿Nos están engañando? ¿Nos están metiendo el dedo en la boca? Qué quieren con todo esto? ¿Que quiere el gobierno robarnos? ¿Nos quieren quitar más? ¿Cómo pueblo como ciudadanos? Eso no se vale”, dijo Carmen, repartidora de aplicación.

“Como quiera, siempre van a sacarnos más a nosotros como trabajadores que los beneficios que nosotros tendríamos que tener”, dijo Edgar, repartidor de aplicación.

Actualmente, los repartidores por aplicación pagan 2.1 por ciento de impuesto sobre la renta y 16 por ciento de IVA. Con la reforma impuesta por la presidenta Sheinbaum, el famoso ISR les va a subir, pero nadie les ha dicho cuanto.

"¿No sabemos ni que costo va a tener, que beneficios puede traer y sobre todo hay compañeros fines de semana exclusivamente a ellos le van a hacer un cobro igual? No hay claridad sobre esta reforma”, dijo Gerardo, repartidor de aplicación.