Atacan a refugiada ucraniana en tren de EU: VIDEO revela el momento exacto

El caso del asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, ocurrido el 22 de agosto de 2025 en Charlotte, volvió a causar conmoción luego de que se hicieran públicas las grabaciones del ataque.

VIDEO: Revelan el momento exacto que refugiada ucraniana es atacada

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa con claridad el momento en que un hombre identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, agrede a la joven con un cuchillo plegable en el interior de un vagón de la línea azul del tren ligero.

Los videos, difundidos recientemente, permitieron reconstruir con detalle los instantes previos y posteriores a la agresión. Según el material, Brown se encontraba frente a Zarutska cuando, de manera repentina, se levantó y le propinó varias puñaladas en el cuello, lo que provocó su muerte inmediata. El pánico se extendió entre los pasajeros y el tren se detuvo en la siguiente estación para que ingresaran las autoridades.

¿Quién es el agresor de la refugiada ucraniana atacada en EU?

El agresor fue detenido poco después de descender del transporte, cuando intentaba huir. La policía de Charlotte confirmó que Brown tenía un largo historial delictivo, con registros por robos, agresiones y comportamientos violentos. Ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Este caso reabrió el debate sobre la reincidencia y la falta de seguimiento a personas con antecedentes peligrosos, ya que el detenido había sido arrestado en múltiples ocasiones por conductas amenazantes.

La víctima, de apenas 23 años, había llegado a Estados Unidos huyendo de la guerra en Ucrania en busca de un futuro más seguro. Su historia sensibilizó a la comunidad de Charlotte, que organizó vigilias en su memoria y campañas de apoyo económico para su familia.

EU refuerza estaciones y vagones tras ataque a refugiada

Tras la difusión de las imágenes y el impacto que generaron, las autoridades locales anunciaron el refuerzo de la seguridad en estaciones y vagones.

Se incrementará la presencia policial y se optimizarán los sistemas de videovigilancia con el fin de evitar ataques similares.