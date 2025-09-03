Putin sorprende: dice estar dispuesto a reunión con Zelensky, pero pone una fuerte condición

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a sostener un encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, pero con una condición clara: la reunión solo se daría si el líder de Ucrania viaja a Moscú.

Estas declaraciones, efectuadas durante la jornada de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025, llegan en un momento clave, mientras persisten los intentos internacionales por encontrar una salida al conflicto entre ambos países.

¿Por qué Putin condiciona el encuentro con Zelensky?

Putin declaró que no se ha opuesto nunca a la posibilidad de reunirse con Zelensky, pero insistió en que cualquier encuentro debe estar bien preparado y generar resultados concretos: “¿Hay algún sentido en reunirse? Eso está por verse”, señaló el mandatario ruso durante una visita oficial a China.

De acuerdo con sus palabras, Ucrania tendría que levantar la ley marcial, celebrar elecciones y organizar un referéndum sobre los territorios en disputa antes de avanzar hacia un acuerdo de paz.

¿Qué busca Zelensky en esta reunión?

Por su parte, Zelensky ha presionado constantemente para tener un cara a cara con Putin, con la intención de negociar los términos de un posible acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha buscado posicionarse como mediador, declaró que desea que los dos mandatarios finalmente se sienten a dialogar.

El gran obstáculo son los cuatro territorios ucranianos que Rusia declaró anexados en 2022, esos que ni Kiev, ni la comunidad internacional han reconocido al considerar esa acción como un intento ilegal de anexión que forma parte de una guerra de conquista. Para Ucrania, aceptar la propuesta de Putin equivaldría a ceder parte de su soberanía, algo que Zelensky ha rechazado categóricamente en repetidas ocasiones.

Reunión entre Putin y Zelensky ¿estamos cerca de un acuerdo de paz?

Cabe decir que aunque Putin insiste en que está abierto a dialogar, sus condiciones mantienen un escenario complejo; algunos analistas advierten que, mientras no exista un terreno común, las negociaciones seguirán estancadas.

El posible encuentro entre ambos líderes podría marcar un punto de inflexión en la guerra, pero la pregunta sigue en el aire: ¿se atreverá Zelensky a viajar a Moscú bajo estas circunstancias?

