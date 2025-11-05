Amenazaron a protectora de animales con matar a su hija y acaba imputada en Edomex

Elizabeth Soto, fundadora de la asociación civil Seres Libres A.C., a quien amenazaron con matar a su hija en el Estado de México (Edomex), fue imputada por el delito de acecho tras señalar a Alma Tapia, directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), como una de las personas responsables de lo que le llegase a pasar a ella o a su familia.

El 23 de octubre de 2025, la protectora de los animales denunció una amenaza de muerte hacia su hija debido a su activismo, y afuera de su casa alguien dejó un mensaje intimidatorio y un ataúd afuera con fotografías de su hija.

Seres Libres señaló cierre de centro animal y desaparición de perros

La amenaza de muerte a la hija de Elizabeth Soto fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Edomex, quien inició la carpeta de investigación por el delito de extorsión, pero ahora la misma institución la imputó, junto con su colega Renata Valencia, por el delito de acecho, de acuerdo con un documento de la institución del cual Fuerza Informativa Azteca (FIA) tiene copia.

La situación derivó luego de que el lunes 20 de octubre de 2025, de acuerdo con un comunicado de Seres Libres A.C., la CEPANAF a cargo de Alma Tapia y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) clausuraron de manera temporal el Centro de Bienestar Animal de Tecámac, de donde supuestamente se llevaron a 32 perros.

Sin embargo, Seres Libres señaló que ambas instituciones "desaparecen a los perros que capturan" y "muchos de estos mueren por peleas, enfermedades o son eutanasiados", mientras que "los que corren con suerte y elige la directora Alma Tapia se promueven en adopción", por lo que la asociación civil exigió que se informara a dónde fueron llevados los perros.

Elizabeth Soto responsabiliza de amenaza a funcionarios de Edomex

Elizabeth señaló que si algo le llegase a pasar a ella, a su hija o familia, hizo responsable de la situación a funcionarios del gobierno del Estado de México, entre los que mencionó a la directora de la CEPANAF, Alma Tapia; a Erick David Núñez, de CEPANAF; al subprocurador de Protección a la Fauna de PROPAEM; Rafael López y a Diana Valeria, del municipio de Los Reyes la Paz porque, dijo, saben donde vive.

"Esta es una situación muy grave que estamos haciendo pública porque nos da miedo lo que el gobierno del Estado de México le pueda hacer a los animales de Seres Libres, a mi hija, a nuestras familias, a Renata (también de Seres Libres) y a mí. Es una amenaza muy fuerte, es una amenaza de muerte, no es cualquier cosa y es de ellos. Nosotros los señalamos públicamente", dijo la activista.

Denunciamos a @CEPANAF a @propaem_sma y a ALMA DIANA TAPIA MAYA directora de CEPANAF por las amenazas de muert* 💀que hemos recibido.



⚠️Dejaron fuera de casa de Eli un ataúd, una corona de flores con su nombre, fotos de su hija y un mensaje que decía: “Ya déjate de mamadas o… pic.twitter.com/eVude9IDrU — Seres Libres A.C. (@sereslibres_mx) October 24, 2025

Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la investiga por el delito de acecho en agravio de Alma Tapia, directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. El ministerio público le prohibió realizar conductas de intimidación y molestias contra la funcionaria, incluyendo aquellas difundidas en medios digitales.

En un documento de la Fiscalía, se indica que existe una medida de protección en favor de Alma Tapia y sus familiares que consiste en la "prohibición de realizar conducta de intimidación o molestia, incluyendo redes sociales y medios digitales"