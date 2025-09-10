Perra ‘Milagrita’ fue brutalmente golpeada en Chimalhuacán: agresor es sentenciado; “no se podía ni mover”

Las imágenes son brutales. Un video evidenció el maltrato animal que sufría una perrita llamada Milagrita, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex). La pequeña, que era golpeada por un hombre, fue rescatada, pero el agresor, al ser evidenciado, solo estará en la cárcel unos meses.

El 18 de marzo de 2025, la asociación Seres Libres A.C., que rescata y ayuda a animales en situación de maltrato, recibió una denuncia en redes sociales donde se advertía que un hombre golpeaba a una perra en la calle, aunque se presume que no anteriormente agredió a más perros.

Sujeto acusado de maltrato animal libró arresto antes

De acuerdo con testigos de vecinos, estos comentaron a la organización, que el hombre supuestamente mató a varios perros también, así como supuestos actos de zoofilia contra los animales. Incluso, fue denunciado ante la policía, pero lo habrían llevado al Juez Cívico y salía.

“La policía sí fue y solo habían hablado con él y como que se lo habían llevado al Juez Cívico, y ya, al otro día, regresaba. Y salía la familia del sujeto, lo defendían y la policía no decía nada, nada más como que le llamaban la atención”, contó Elizabeth, de Seres Libres A.C., a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Captan a hombre golpeando a perrita ‘Milagrita’ en Chimalhuacán

El sufrimiento de Milagrita fue grabado. Cerca de un árbol, este sujeto la pateó en repetidas ocasiones, pero gracias a la intervención de Elizabeth y Renata, de Seres Libres A.C., así como de la persona que grabó y denunció los hechos, la perrita fue salvada.

Elizabeth relató cómo se logró el rescate y la sentencia contra Eduardo Miguel, quien el día que fue detenido, lloró mientras era subido a la patrulla.

Cuando llegaron preguntaron a vecinos por la perrita que momentos antes era golpeada. Alguien les comentó que el sujeto la había tirado a una zona de canal. Cerca de la medianoche supieron dónde se podía encontrar, pero no la hallaron en ese momento, no obstante, se encontraron con otra perrita amarrada cerca.

Elizabeth comentó que al parecer el agresor tenía problemas de adicciones y alcoholismo, lo que habría orillado a que viviera en la calle afuera de su casa.

“En ese espacio de la calle tenía amarrada a otra perrita, la cual cuando llegamos, también la estaba golpeando. Fue en ese momento que solicitamos ayuda de todas las autoridades para poder hacer el rescate de la perrita y ponerlo a disposición. No importaba quién pasara, él las golpeaba todo el tiempo, a todas horas y por supuesto, bajo los efectos de las drogas, era mucho peor”, dijo.

Agresor encontraba perritos, se los llevaba y golpeaba en Chimalhuacán

De acuerdo con lo comentado por Elizabeth, este sujeto “encontraba perritos, se los llevaba a su calle, donde él se quedaba a dormir y los golpeaba”.

“Se dedicaba a tenerlos con él y posteriormente, cuando se drogaba, los golpeaba, los amarraba e incluso algunos vecinos nos comentaban que hacía otro tipo de actos violentos, como la zoofilia, desgraciadamente de eso no tenemos evidencias y no pudimos denunciar sobre esos hechos”, comentó.

Ver el video de la perrita golpeada las indignó mucho, los cuales “eran bastante aterradores”, comentó, por lo que desde el momento en que les indicaron la ubicación, Elizabeth y Renata se dirigieron a salvarla.

Vecinos señalan que agresor de perritos en Chimalhuacán andaba armado

Vecinos, dijo Elizabeth, comentaron que este individuo era una persona violenta y usaba armas punzocortantes, pero eso no las detuvo para acudir al lugar y poner a salvo a Milagrita, una perrita pequeña.

Cuando encontraron al sujeto, este al parecer estaba fumando marihuana y la otra perrita que estaba amarrada a un sillón estaba muy asustada, mientras que de Milagrita, la perrita que aparece golpeada en el video, nada se sabía aún.

Esta segunda perrita comenzó a ser golpeada en ese momento por el sujeto y ambas le dijeron que dejara de hacerlo, pero pidieron ayuda de la policía para acreditar lo que estaba sucediendo y así detenerlo al verlo en flagrancia.

🐶Una tragedia que acabó con la vida de unos perritos



El albergue "Peludos Desamparados" rescató a dos perros desnutridos en una casa abandonada en Los Héroes, #Chalco, #Edomex.



Hallaron otro can muerto y dos enterrados, mientras la Fiscalía investiga el caso; los caninos… pic.twitter.com/F5kWDNTslN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 2, 2025

Perrita ‘Milagrita’ fue hallada por vecinos: estaba muy golpeada

La perrita Milagrita, cuya agresión fue grabada, fue encontrada al día siguiente por unos vecinos, quienes contactaron de nuevo a Seres Libres A.C. para que la pudieran rescatar.

“La perrita estaba sumamente golpeada, asustada, adolorida, no se podía ni mover, se le sentía como toda la sangre coagulada del cuerpo”, contó Elizabeth.

Ese mimo día encontraron a otro perrito abandonado en la zona del canal donde estaban buscando a Milagrita y también lo rescataron y llamaron Cachito, mientras que a la perra que estaba amarrada a un sillón le pusieron Romina.

Los tres perros fueron revisados, pero Milagrita era la más grave y estuvo en observación veterinaria durante 15 días, y Romina también presentaba algunos golpes, pero en menor medida. Ahora, tres familias los adoptaron y tienen un hogar donde vivir.

Por ahora, una Jueza del Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, dictó sentencia condenatoria de seis meses en contra de Eduardo Miguel “N”, por el delito de maltrato animal.