Arrebatan armas largas, autos y chalecos tácticos a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Las fuerzas de seguridad de México detuvieron a una célula de Los Mayos o La Mayiza del Cártel de Sinaloa en el poblado Las Trancas, municipio de Navolato.

Personal de la Marina realizó el operativo en el que seis presuntos criminales fueron capturados en poder de nueve armas largas, cinco vehículos, dos motocicletas, 26 cargadores abastecidos y ocho chalecos tácticos, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Capturan a “Compa güero”, ligado a ataque a diputados en Sinaloa

Este martes 3 de febrero de 2026 se dio a conocer la captura de Jesús Emir “N”, alias “Compa güero” y/o “Radio 13”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos.

Reportes de seguridad lo señalan como posible responsable del ataque a balazos contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya , diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa, el 28 de enero de 2026.

¿Qué se sabe de “Compa güero” y/o “Radio 13”?

Jesús Emir “N” es presunto responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

Le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención de este individuo.

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Encuentran camioneta relacionada en ataque a diputados en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional lo detuvieron.

Para su detención se realizó un análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y se desarrollaron líneas de investigación para identificar a los responsables.

Con la información obtenida se obtuvo la zona de operación de este sujeto y se supo que los responsables utilizaron una camioneta blanca para darse a la fuga, misma que se ubicó en el segundo piso del estacionamiento de una tienda de autoservicio.

Los agentes llegaron a la colonia Universidad Oriente, donde fue detenido Jesús Emir “N”, a quien le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos equipos telefónicos.

