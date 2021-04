“Me ganó la ira": Regidor de Hidalgo es captado golpeando a su esposa

El regidor Marco González Trejo de Tasquillo, Hidalgo, fue captado por una cámara de vigilancia mientras golpea a su esposa, quien cargaba a su bebé en brazos. El funcionario aparece en el video grabado el 12 de noviembre de 2020. Sin embargo, hasta esta semana aparecieron las imágenes.

La cámara está ubicada en la oficina municipal y captó el momento en que Marcos González golpea a su esposa y acercando su mano al cuello de ella intenta ahoracarla.

El video ha generado indignación en redes sociales, pues la mujer no puede defenderse por llevar al bebé en brazos.

Uno de los oficinistas de la municipalidad, al ver la situación, intercede por la mujer e intenta detener las agresiones hacia ella.

En ese momento, la mujer aprovechó para salir de la habitación en la que se encontraba el regidor de Hidalgo, llevándose a su hijo, que según en redes sociales, es hijo de González Trejo.

“Me ganó la ira”: Marcos González Trejo

Luego de que se difundiera el video, el regidor de Tasquill aseguró en un comunicado que recibió llamadas amenazantes, donde lo invitaba a dejar su puesto público. Además, reconoció que nada justifica la acción en contra de su ahora exesposa.

“Los que me leen la verdad es una pena ese video tan miserable reconozco nada justifica la acción, me ganó la ira, hoy me han ROBADO hasta el sueño con esto”, escribió Marcos, quien acusa al PRI de haber truncado su carrera política al difundir el video.

“Debo decidir sobre mi paz y tranquilidad de mi vida disque privada o seguir adelante exponiéndose a ser juzgado en cada uno de mis actos”, pero el funcionario seguirá desempeñándose como funcionario.

Golpeadores de mujeres no serán funcionarios: AMLO

En este contexto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que si un servidor público es golpeador de mujeres, no puede trabajar en el gobierno, después de que fue cuestionado sobre el elemento de la Guardia Nacional que fue captado maltratando a su esposa en la Ciudad de México.

“El que le pegue a una mujer, si es un servidor público, no puede trabajar en el gobierno; así de sencillo”, dijo AMLO en su conferencia de este jueves 15 de abril.