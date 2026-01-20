Cambia el registro para la Tarjeta Rosa 2026: Así podrán inscribirse mujeres para obtener 6 mil pesos

Con nuevos beneficios, la Tarjeta Rosa regresa en 2026 para apoyar a miles de mujeres en Guanajuato con un apoyo económico de hasta 6 mil pesos al año, pero ¿cuándo inicia el registro?

De acuerdo con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, este apoyo continuará dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años, con dos entregas anuales de 3 mil pesos cada una.

¿Cuándo inicia el registro para la Tarjeta Rosa 2026?

La Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Corona, informó que la inscripción comenzará entre febrero y marzo de 2026, a través de la aplicación oficial Tarjeta Rosa.

Esto con el objetivo de facilitar el trámite, reducir filas y agilizar la validación de datos. Este nuevo modelo permitirá que las mujeres realicen su preinscripción desde su celular, evitando errores en la captura de información.

Aunque la fecha exacta aún no se ha dado a conocer, las autoridades recomiendan estar pendientes de los canales oficiales para no caer en información falsa o páginas fraudulentas.

⏰💗 No lo dejes para después.

Si cuentas con Tarjeta Rosa, te invitamos a retirar tu dinero antes del 31 de enero.

Es tu apoyo y está listo para usarse.#TarjetaRosa #ApoyoQueLlega pic.twitter.com/9qAsAOtubv — Secretaría del Nuevo Comienzo (@comienzogente) January 19, 2026

¿Qué cambios incluye la Tarjeta Rosa 2026?

El programa se renueva. Uno de los cambios más relevantes es que ahora estará bancarizada, lo que permitirá mayor seguridad.

Entre las principales novedades destacan:



La tarjeta contará con NIP impreso.

La activación será más simple mediante un código QR.

La tarjeta podrá activarse el mismo día de su entrega.

Además, el programa incorpora beneficios adicionales como:



Asistencia dental y nutricional.

Médico a domicilio.

Ambulancia de emergencia.

Asesoría legal.

Asistencia vial.

Apoyo funerario.

Asistencia en el hogar.

Entrega de tarjetas: ¿Qué documentos se debe llevar?

Con base en lo previsto, durante los meses de abril y mayo se realizará la entrega de las nuevas tarjetas, por lo que las beneficiarias deberás acudir a los módulos establecidos con la siguiente documentación:



Teléfono celular.

INE vigente

Acta de nacimiento de la hija o hijo registrado.

Comprobante de domicilio.

Copia del INE de la persona designada como beneficiaria.

Estos documentos permitirán confirmar datos y evitar errores que puedan retrasar la activación.

Requisitos para obtener la Tarjeta Rosa en Guanajuato

Para ser considerada en el programa, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mujer adulta originaria de Guanajuato.

Comprobar residencia en el estado.

Contar con identificación oficial vigente.

Llenar la solicitud “Mujeres Grandeza”.

¿Qué pasa si tengo saldo en la Tarjeta Rosa actual?

¡A gastar el dinero! Si eres una de las beneficiarias del año pasado, la tarjeta actual perderá validez, por lo que el dinero que aún esté disponible deberá retirarse a más tardar el 31 de enero.

En caso de no hacerlo, el saldo podría perderse, ya que no se transferirá automáticamente. Por eso, se recomienda revisar el monto disponible y disponer de él con anticipación.