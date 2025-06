Puebla: No es CURP, pero, ¿es obligatorio el registro de mascotas? Así funciona

En Puebla, la conversación sobre un posible “CURP para mascotas” ha generado gran interés, pero la realidad es diferente: el estado cuenta con su propio sistema de registro: el Padrón Estatal de Perros y Gatos.

Este padrón es una herramienta impulsada por el Instituto de Bienestar Animal (IBA), crucial para el control y cuidado responsable de animales de compañía, permitiendo un censo actualizado de su población y desmintiendo la idea de un registro nacional como el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), conocido en la Ciudad de México.

¿Es obligatorio el registro de mascotas en Puebla?

Ante la duda de si este registro es obligatorio, el propio IBA ha sido claro: en Puebla no es forzoso registrar a tu mascota, así que no hay multas ni sanciones si decides no hacerlo; sin embargo, sí es un trámite voluntario y gratuito que puede traer beneficios, pues al empadronar a tu perro o gato recibes una credencial y un certificado que acreditan el vínculo con tu compañero animal.

¿Qué requisitos necesito para realizar el registro de mis mascotas en Puebla?

Para realizar el trámite necesitas proporcionar algunos datos básicos tanto del tutor como del animal, como nombre completo, comprobante de domicilio, identificación oficial y una fotografía de tu mascota.

Además de detalles como su nombre, edad aproximada, color, raza, si está esterilizado o si tiene alguna condición de salud, todo con el fin de mantener un registro claro y útil para futuras políticas públicas en favor del bienestar animal.

📢En Puebla el padrón de perros y gatos es voluntario



Derivado de la información que circula en redes sociales y medios de comunicación sobre el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), el Gobierno del Estado de Puebla, a través del @IBAGobPue, informa a la ciudadanía que…

¿Dónde se puede realizar el registro de mis mascotas en Puebla?

El registro puede comenzar en línea, enviando la información por correo a padrones.iba@puebla.gob.mx o por mensaje de WhatsApp al 221 412 4860, y se concluye de forma presencial en los módulos del Instituto de Bienestar Animal, ubicados en San Andrés Cholula, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Este padrón no solo busca ordenar, también es una forma de visibilizar la importancia de nuestras mascotas como seres sintientes y parte de la familia.

