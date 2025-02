Calendario por apellidos para el registro SAID 2025 de preinscripciones en primaria

Si eres padre o madre de familia en el Estado de México, seguro te interesa conocer todos los detalles sobre el registro para las preinscripciones en primaria del ciclo escolar 2025. El SAID (Sistema de Administración de Inscripciones a la Educación Básica) es la herramienta digital que te permitirá registrar a tu hijo de manera fácil y ordenada.

¿Para que sirve el SAID en las preinscripciones? El SAID se usa para el proceso oficial de las preinscripciones de los estudiantes en el Edomex, por lo que este sistema es utilizado para asignar un lugar en las instituciones educativas de nivel básico, en particular para primaria, garantizando transparencia, orden y equidad en el acceso a la educación.

En 2025, el registro de preinscripciones para primaria comenzó el 24 de febrero, con la intención de facilitar a los padres el acceso a la educación de calidad para sus hijos.

Calendario de registro SAID 2025 para primaria

La inscripción se realiza de manera completamente digital, lo que facilita el acceso y evita aglomeraciones en las escuelas; ¿cuál es el calendario por apellidos para preinscripciones en primaria?

A continuación, te presentamos el calendario por apellidos para realizar el registro de las preinscripciones en las escuelas públicas del Estado de México:



A, B, C y D: 24 y 25 de febrero de 2025.



E, F, G, H, I: 26 y 27 de febrero de 2025.



J, K, L, M: 28 de febrero de 2025 y 3 de marzo de 2025



N, Ñ, O, P, Q, R: 4 y 5 de marzo de 2025.



S, T, U, V, X, Y, Z: 6 y 7 de marzo de 2025.

Este calendario está diseñado para distribuir las inscripciones de forma organizada y evitar saturaciones en el sistema, así como problemas de acceso, por lo que es recomendable no esperar hasta el último día para realizar el registro.

¿Cómo registrar a mi hijo en las preinscripciones SAID 2025?

El proceso de registro en el SAID 2025 es sencillo, pero requiere que sigas ciertas indicaciones para asegurar una inscripción exitosa. ¿Cuáles son los pasos para poder registrar a mi hijo en el SAID?



Accede al portal de preinscripciones: Ingresa al sitio oficial de la Secretaría de Educación del Estado de México.

Crea una cuenta o inicia sesión: Si ya tienes una cuenta, solo ingresa tus datos; si no, deberás crear una cuenta con tu correo electrónico.

Llena el formulario de inscripción: Completa todos los campos solicitados con la información de tu hijo ( nombre completo, CURP, etc. ).

). Revisa los documentos requeridos: Asegúrate de tener a la mano los documentos como la CURP del niño, comprobante de domicilio, y los datos de contacto del padre o tutor.

del niño, comprobante de domicilio, y los datos de contacto del padre o tutor. Selecciona las escuelas: Después de completar los datos, podrás elegir las opciones de las escuelas más cercanas o de tu preferencia.

Envío y confirmación: Una vez enviado el formulario, recibirás un correo de confirmación con los detalles de tu registro.

¿Cuándo salen los resultados del SAID 2025 en Edomex?

La Secretaría de Educación del Estado de México ha informado que podrás consultar si tu hijo obtuvo lugar en alguna de las escuelas que elegiste a partir del 15 de junio de 2025.

Es muy importante que revises el portal con regularidad para no perderte de la fecha de consulta de los resultados.