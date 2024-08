Más de 6 millones de niños no tendrán un regreso a clases 2024; son obligados a dejar la escuela y trabajar

Con mochilas, útiles escolares y uniformes nuevos, alrededor de 24 millones de alumnas y alumnos de educación básica regresan a las aulas este 26 de agosto 2024; sin embargo, no es así para todos los niños de México, pues algunos de ellos han tenido que abandonar sus estudios para ponerse a trabajar.

Más de 6 millones de niños en México deben dejar la escuela para trabajar

Al menos 6.4 millones de niños en México se ven obligados a dejar la escuela y ponerse a trabajar para poder ayudar a sus padres a sustentar su hogar.

“Tengo 13 años y me sacaron, iba yo a pasar a segundo de secundaría este año (...) Yo ta no puedo estudiar porque vengo a vender artesanías de madera, separadores de libros (...) Ahí en Oaxaca vendía pero ahora me vine para acá a México”, compartió un menor de edad para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

De acuerdo con Martha Castro, Investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, la mitad de los 6.4 millones de niños que no asisten a la escuela pertenecen a comunidades vulnerables como personas de habla indígenas o provenientes de una comunidad rural.

Más de 6 millones de alumnos en México no tendrán un regreso a clases | PEXELS

¿Cuántos niños regresaron a clases en México?

Se estima que alrededor de 24 millones de alumnos de educación básica regresaron a los salones de clase este 26 de agosto 2024 en distintas partes de la República Mexicana.

Por otro lado, Chalco pospuso el regreso a clases debido a las graves inundaciones en la región, por otro lado, Michoacán y Baja California pospusieron el regreso a las aulas debido al paro de CNTE.

¿Cómo está la educación en México 2024?

La Investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, MArtha Castro, explicó que de la población en general de cada cien niños que ingresan a primaria, solo 27 de ellos terminan su carrera universitaria.

Por otro lado, en el caso de la población indígena, de cada cien niños que empiezan la primaria, únicamente 4 de ellos logran terminar la universidad.

En el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se reveló que más de 23.2 millones de personas en México se describen como indígenas, lo que representa el 19.4% de la población en general. Del total de personas que se consideran indígenas el 25.6% tiene entre 15 y 29 años de edad. Mientras que en la Ciudad de México (CDMX) más de 825 mil 325 personas se consideran indígenas.