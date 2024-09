¡Pese a las adversidades! Así es como afrontan el regreso a clases en Chalco, Edomex

El próximo lunes 9 de septiembre, más de 5 mil 200 alumnos de educación básica en Chalco, Estado de México, comenzarán el ciclo escolar 2024-2025 . Entre ellos se encuentran Max y su hermana Lina, quienes, a pesar de las dificultades económicas, están emocionados por regresar a clases.

Max, que ingresa a sexto de primaria, comparte su entusiasmo: “Yo apenas voy a empezar con una libreta, yendo a la escuela, de aquí a que me compran las demás libretas”. Por su parte, Lina también está ilusionada por reencontrarse con sus amigos y su nueva maestra.

Los desafíos del regreso a clases en Chalco, Edomex

¡No solo las inundaciones! Lamentablemente, el regreso a clases no está exento de desafíos. Elia Reyes, madre soltera de Max y Lina, menciona que no ha podido comprar el uniforme de su hija debido a su alto costo: “No le he comprado el uniforme porque está en mil 500”. Esta situación refleja la realidad de muchas familias en la colonia “Culturas de México”, una de las áreas afectadas por recientes inundaciones.

Para asegurar un regreso seguro a las aulas, un grupo de voluntarios ha estado trabajando arduamente en los últimos días. Se han limpiado las escuelas y se han pintado las calles de blanco para combatir los malos olores. Además, brigadas médicas están proporcionando información y consejos a los padres sobre cómo cuidar la salud de sus hijos durante este nuevo ciclo escolar. Una trabajadora del sector salud aconseja: “Primero cubrebocas, que traigan todos los alimentos bien tapados, las mamás deben decirle a los niños que no consuman nada en la calle”.

Esperanza y resiliencia en Chalco, ¿qué sigue para sus habitantes?

A pesar de estas adversidades, Max se muestra optimista y expresa su deseo de convertirse en marino para ayudar en situaciones de emergencia. Este esfuerzo comunitario es un testimonio de la resiliencia y solidaridad en Chalco, donde, a pesar de las dificultades, la esperanza y la determinación de los estudiantes y sus familias prevalecen.