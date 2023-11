¡Sin luz ni agua! ¿Cómo se vivió el regreso a clases en Acapulco tras paso de “Otis”?

Después de poco más de tres semanas del paso del huracán “Otis”, escuelas del municipio de Acapulco y Coyuca de Benítez, reactivaron clases y actividades administrativas este martes 21 de noviembre. La Secretaría de Educación del estado de Guerrero informó el regreso a clases de estudiantes y personal de todos los niveles educativos, siempre y cuando las instalaciones estuvieran en óptimas condiciones.

Sin embargo, para alumnas y alumnos de algunas escuelas del puerto de Acapulco, la oportunidad de retomar su educación y volver a las aulas, aún se posterga, puesto que todavía hay centros educativos que carecen de electricidad, agua o una infraestructura segura.

¿Cuándo será el regreso a clases para los estudiantes de Acapulco?

El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que la reapertura de escuelas que no representen riesgo para la comunidad educativa, sería a partir de este martes 21 de noviembre. Además, destacó que no habrá represalias a quienes decidan no incorporarse o no cuenten con uniforme o el material necesario para asistir.

¡ESCUELA DEVASTADA!



El paso del huracán #Otis no solo destruyó esta escuela, la rapiña ha imposibilitado que pronto regresen a clase decenas de niños.



Reporta Javier Tinoco



El paso del huracán #Otis no solo destruyó esta escuela, la rapiña ha imposibilitado que pronto regresen a clase decenas de niños. Reporta Javier Tinoco

Por otro lado, los centros educativos que continúan en mantenimiento permanecerán cerrados hasta terminar labores de servicio y limpieza, lo cuál podría demorar meses.

En entrevista con el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA), el inspector Eulogio Trujillo Sano, de la zona 45 en Tres Palos, Acapulco, reconoció el estado deplorable de algunas instalaciones escolares, por lo que estima que reabrirán sus puertas hasta enero del próximo año.

¿Cuántos centros educativos se vieron afectados tras el paso de “Otis”?

El regreso a clases en la entidad de Acapulco no será posible para todas las escuelas debido a las afectaciones por el huracán “Otis”, de las cuales, según información de la Secretaría de Educación estatal, al menos 561 sufrieron algún tipo de daño, ya sea de índole regular o grave.

Además del regreso a clases, también se espera reacondicionar a la brevedad los espacios para retomar, de manera progresiva, actividades culturales, recreativas, cívicas y deportivas; y así complementar la educación de los estudiantes.