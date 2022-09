VIDEO: El día que unos niños conmovieron a la Reina Isabel en Yucatán

La reina Isabel II visitó México en dos ocasiones, en 1975 y en 1983 y fue recibida con grandes muestras de cariño por parte de los mexicanos; en una de ellas acudió a Tizimín, Yucatán, en donde un grupo de niños logró conmover a la soberana, al interpretar un fragmento su himno nacional.

En Tizimín, la reina Isabel fue fotografiada en la Zona Arqueológica de Uxmal en Yucatán, un hecho que es considerado histórico y que muy pocos tuvieron la oportunidad de presenciar.

Así lo recuerda un hombre quien siguió los pasos de la reina Isabel por tierras yucatecas; se trata del periodista Manuel Triay Peniche quien ka recuerda como una mujer seria con un gesto adusto pero que fue sorprendida y emocionada por unos niños en una escuela yucateca.

“En el cuadrángulo de las monjas fue digamos la recepción oficial, la cena y le presentaron un espectáculo de luz y sonido. Nos cayó un aguacero, pero aguacero de verdad, se rompió el cielo y cuando cayeron las primeras gotas el gobernador pidió un paraguas para la reina, le llevaron a la reina su paraguas, hizo así: umbrella, o quien sabe que habrá dicho y pregunto si había para todos, le dijeron que no, entonces dijo no lo quiero, no lo quiero”, recordó el periodista.

La monarca de Reino Unido, llegó al municipio de Tizimín, al oriente de Yucatán, en donde existe un zoológico que lleva su nombre, ella fue testigo de la inauguración de este espacio considerado el segundo más grande de la entidad y que tiene un busto con su rostro.

En su primera visita a #México, la Reina Isabel II visitó #Yucatán y le pasó de todo.



Don Manuel, un señor que estuvo ahí para vivirlo, todavía recuerda aquel momento.



Con información de @vanymartnez | @TvAquiEntreNos pic.twitter.com/tyN6tjvQoB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2022

La reina Isabel “se rompió" en Yucatán

Elizabeth Alexandra Mary Windsor mejor conocida como la Reina Isabel II estuvo 24 horas en Yucatán, tiempo suficiente para que la realeza británica quedara enamorada de la magia que posee la tierra del faisán y el venado.

El periodista siguió recordando y describió a la reina como una mujer elegante y muy seria:

“Una mujer muy elegante, una mujer como buena jugadora de pokar, pocas expresiones en el rostro, un rostro adusto, una sonrisa apenas (pero) un grupo de niños de Tizimín le cantó una fracción del himno de su país y ahí así como que se rompió, se emocionó, se emocionó la mujer cuando le cantaron el himno.”, aseguró.

Hoy, la reina Isabel II ha muerto después de 70 años en el trono y su paso por el sur de México, marcó la historia de Yucatán.