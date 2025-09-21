Hombre muere en Reino Unido; paramédicos minimizaron el riesgo y lo abandonan en casa

Steve Holbrook-Sishton, exprofesor de 67 años, murió víctima de sepsis pocas horas después de que los servicios de emergencia en el Reino Unido no lo trasladaran al hospital. Su esposa Jan Holbrook denunció la falta de atención adecuada, que pudo haber salvado su vida.

Demora en la ambulancia y además no detectó sepsis

En octubre de 2021, Steve presentó fiebre, dificultad para respirar, confusión y no podía orinar. Su esposa llamó al Servicio Nacional de Emergencias (NHS), pero los paramédicos llegaron hasta tres horas después y no sospecharon sepsis, dejando a Steve en casa en Storrington, West Sussex.

“Sabía que algo no estaba bien. No creo que Steve haya sido evaluado completamente ni recibimos consejo”, declaró Jan a la cadena BBC. Después de que la ambulancia se retiró, ella volvió a llamar al servicio de emergencias por la condición agravante de su esposo.

Llamaron dos veces a la ambulancia; Steve Holbrook murió

A poco más de dos horas tras la primera ambulancia, Jan llamó nuevamente al 999 para solicitar ayuda urgente. El segundo equipo llegó demasiado tarde y Steve ya había fallecido. “Cuando la segunda ambulancia llegó, solo dije ‘ya es demasiado tarde, él murió’” relató con dolor.

La familia explicó que el fallecimiento se debió a complicaciones de Covid-19 que derivaron en sepsis, según su abogado. El Servicio de Ambulancias del NHS de la Costa Sureste ofreció disculpas, aseguró que investigaron el caso y tomaron medidas para evitar futuros fallos.

Jan recordó que Steve cuidaba a su hija discapacitada con parálisis cerebral y lamenta haber perdido a su “alma más bondadosa”.

¿Qué es la sepsis y por qué da?

La sepsis ocurre cuando el cuerpo reacciona de forma desbalanceada contra una infección, Generalmente ocurren por una bacteria, pero otro tipo de infracciones pueden desencadenarla, explica la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos.

Este tipo de infecciones pueden causar daño irreversible, choque séptico, insuficiencia orgánica, así como poner en riesgo la vida, asegura la Organización Panamericana de la Salud.

La sepsis presenta estos síntomas: