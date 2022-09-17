Reino Unido paralizado tras muerte de Reina Isabel II; afecta actividades

Tras la muerte de la Reina Isabel II, Reino Unido se encuentra viviendo momentos de duelo y crisis, pues mientras se realiza el funeral de la monarca, miles de personas, se verán afectadas ante la cancelación de algunas de sus actividades.

A pesar de que autoridades de Reino Unido informaron que la suspensión o cancelación de actividades o era necesario, algunas organizaciones decidieron hacerlo por lo que se han cancelado citas médicas, bancos de alimentos, supermercados y algunos medios de transportes.

Medios de transporte limitan actividades hasta el día del funeral

Algunos medios de transporte como el metro y autobuses, no suspenderán sus actividades; sin embargo mantendrán algunas de sus estaciones cerradas, en especial, las que se encuentran cerca del Palacio de Westmisnter, lugar donde se encuentra el féretro de la Reina Isabel II.

Por su parte, la página oficial de transporte de Reino Unido, publicó los horarios y algunas alternativas de transporte para poder trasladarse durante estos días.

British Cycling se vio obligada a retirar directrices que pedían a la gente que limitara los paseos en bicicleta el lunes tras enfrentarse al ridículo.

"El país se ha vuelto loco (...) British Cycling recomienda encarecidamente que nadie monte en bicicleta mientras se celebra el funeral de la Reina", escribió el músico John Spiers enTwitter.

We're sorry - we got this one wrong.



Full guidance: https://t.co/Q5vG08EEnL pic.twitter.com/ahk17taH93 — British Cycling (@BritishCycling) September 15, 2022

Cancelan citas médicas hasta el funeral de la Reina Isabel II

Algunos pacientes se han visto frustrados tras recibir la noticia de que sus citas del Servicio Nacional de Salud (NHS), por las que habían esperado meses, se han cancelado repentinamente, aumentado el temor a que las citas hospitalarias urgentes se cancelen por completo debido al funeral de la Reina Isabel II.

Por su parte, se aclaró que las citas hospitalarias no urgentes en Reino Unido, se han retrasado debido a la escasez de personal, enfrentando la peor crisis de personal de su historia, pues tiene en lista de espera a más de 6 millones de personas en lista de espera para recibir un tratamiento médico.

"As frontline #NHS staff, DAUK are left wondering if the decisionmakers in government really understand how their decisions play out on the ground," - @wanderingwelch



DAUK in @Reuters on people facing cancelled doctor appointments due to Queen’s funeral. https://t.co/MRcUgR62aL pic.twitter.com/6ndiObjLgd — Doctors’ Association UK 💙 (@TheDA_UK) September 15, 2022

Supermercados cerrarán hasta el día lunes 19 de septiembre

A pesar de que el Gobierno de Reino Unido, aclaró que no había obligación de cancelar o posponer eventos o cerrar locales, dejó la decisión a las organizaciones, de las cuales muchas han sido criticadas por suspender o limitar sus servicios.

Algunos supermercados y bancos de alimentos, que suelen operar en horarios limitados durante conmemoraciones nacionales, se han declarado cerrados hasta el día lunes.

Incluso franquicias como Mc Donald´s, informó que suspendería actividades en todos sus restaurantes de Reino Unido hasta el día lunes 19 de septiembre a las 5 de la tarde.

All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.



Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb — McDonald's UK (@McDonaldsUK) September 14, 2022

Eventos y turistas afectados por luto a la Reina Isabel II

Center Parcs, que gestiona aldeas de vacaciones, aconsejó intempestivamente a sus huéspedes que se marcharan el lunes y volvieran al día siguiente, ya que su personal se plegará al luto por el funeral. Más tarde y tras protestas, se retractó y permitió a sus huéspedes quedarse, según medios de comunicación.

Otros eventos que se han cancelado durante el periodo de luto son los desfiles de la Semana de la Moda de Londres, los partidos de fútbol de la Premier League inglesa y una serie de otros encuentros deportivos.

Por su parte el aeropuerto londinense de Heathrow, el más concurrido de Reino Unido, informó que espera cambios en sus operaciones el lunes.

The British Fashion Council would like to thank our partners, designers, creative teams, brands, media, retailers, patrons and broader stakeholder community. To read the full impact on the event please visit https://t.co/DXkIjIAdO9. pic.twitter.com/XHyOQ73CAN — London Fashion Week (@LondonFashionWk) September 13, 2022

Con información de Reutrers.

