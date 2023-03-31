Reino Unido se une al tratado comercial transpacífico

Reino Unido llegó a un acuerdo para unirse a un tratado comercial transpacífico de 11 países que integran Japón y varias naciones de América Latina, mientras busca profundizar los lazos en la región y reforzar sus vínculos con el resto del mundo tras su salida de la Unión Europea.

El primer ministro Rishi Sunak dijo que Reino Unido acordó unirse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11), en una decisión que su oficina calificó como el mayor acuerdo comercial desde el Brexit.

Rishi Sunak/Primer Ministro del Reino Unido:

“La integración al bloque comercial TPP-11 coloca al Reino Unido en el centro de un grupo dinámico y creciente de economías del Pacífico”.

El funcionario también agregó que el acuerdo demuestra los beneficios económicos reales de nuestras libertades posteriores al Brexit.

Reino Unido ha estado buscando mejorar sus lazos comerciales globales luego de su salida de la Unión Europea en 2020 y ha dado un vuelco hacia economías geográficamente distantes pero de rápido crecimiento.

Otros miembros de TPP-11 son Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Reino Unido es el primer nuevo miembro en unirse al grupo.

La membresía complementará los Acuerdos de Libre Comercio (TLC) bilaterales existentes que Reino Unido tiene con la mayoría de los países miembros, y brinda a las empresas opciones adicionales sobre los términos bajo los cuales pueden realizar negocios.

Francia Brexit

El impacto general del acuerdo comercial será modesto. Reino Unido dijo que el tratado, que reducirá los aranceles sobre automóviles, licores y productos lácteos, impulsaría la economía en mil 800 millones de libras, que equivalen a 2 mil millones de dólares, cada año en el largo plazo, una cifra que podría aumentar a medida que más países se suman al pacto.

Sally Jones/socia de estrategia y política comercial

“Se pronostica que la Cuenca del Pacífico crecerá el doble de rápido que Europa, por lo que las empresas del Reino Unido deberían pensar en su presencia regional”.

Reino Unido negoció acuerdos comerciales posteriores al Brexit con Australia y Nueva Zelanda, y acordó un TLC con Japón en 2020. También está en conversaciones con Canadá y México sobre nuevos tratados de libre comercio, después de que revirtió los pactos comerciales anteriores de la Unión Europea a fines de 2020.

Reino Unido y su economía tras salida de Brexit

Al principio, los productos exportados a la Unión Europea desde Reino Unido tuvieron un detrimento drástico. Sin embargo, tras resolver los problemas iniciales, los volúmenes comerciales se recuperaron a los niveles previos a la pandemia.

No obstante, algunos británicos argumentan que el comercio sería mayor en la actualidad si el Brexit no se hubiera llevado a cabo.

De acuerdo con la Cámara de Comercio Británica, más de 250 empresas aseguraron que todavía seguían lidiando con el nuevo sistema.

Para mantener sus relaciones comerciales, Reino Unido ha firmado más de 70 acuerdos comerciales con otros países, pero muchos son reproducciones de los acuerdos de cuando formaba parte de la Unión Europea.

