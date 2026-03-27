Entre bromas y reclamos: así se enfría la relación México - Estados Unidos

La relación entre México y Estados Unidos se está volviendo cada vez más tensa. Aunque a veces se disfraza con bromas, lo cierto es que hay señales claras de distanciamiento.

En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha dejado fuera a México de eventos importantes en la región, lo que ha encendido alertas sobre el rumbo de la relación bilateral.

¿En qué eventos de Estados Unidos ha sido excluido México?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que México no fue invitado a una cumbre de seguridad hemisférica donde participaron 14 mandatarios aliados del presidente Donald Trump. Tampoco hubo invitación a un encuentro sobre el futuro tecnológico y educativo encabezado por Melania Trump.

Estas ausencias no han pasado desapercibidas y reflejan un enfriamiento en la relación política.Otro detalle que refuerza esta tensión es la poca presencia de funcionarios mexicanos en estos espacios.

Figuras como el embajador Esteban Moctezuma o el canciller Juan Ramón de la Fuente prácticamente no han tenido participación visible en estos encuentros. Además, temas clave como la negociación del T-MEC no han recibido comentarios favorables desde la Casa Blanca.

México, el gran ausente en la cumbre donde el futuro ya empezó

¿Qué ha dicho Donald Trump sobre México?

Las declaraciones del presidente estadounidense han subido el tono. Trump ha insistido en que México está controlado por el crimen y lo ha señalado como un “narcogobierno” que rechaza la ayuda de Estados Unidos.

Incluso, recientemente ironizó sobre la relación bilateral al asegurar que en cuestión de minutos cambió el nombre del Golfo de México: “El Golfo de México sería el Golfo de América… nos tomó una hora hacerlo… Google Maps cambió el nombre y ganamos el caso en una hora”. Estas palabras han sido interpretadas como una provocación más dentro de un contexto ya complicado.

A esto se suma una revelación periodística que señala a Rodrigo Gutiérrez Müller, presuntamente vinculado a negocios con el crimen organizado.

El caso ha alimentado la percepción de que hay políticos relacionados con grupos delictivos, una narrativa que también ha sido reforzada por declaraciones en Estados Unidos. Además, se menciona que personajes ligados al narcotráfico han dado información que podría involucrar a autoridades.

¿Qué pasó con el decomiso de combustible en la frontera?

En medio de este contexto, también se reportó el aseguramiento de dos pipas con 61 mil 500 litros de combustible de contrabando. Los vehículos cruzaron de Estados Unidos a México con irregularidades en sus documentos de importación y quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.

Este tipo de casos refuerzan la idea de que delitos de alto impacto no ocurren sin algún nivel de complicidad. La suma de exclusiones, declaraciones y casos recientes muestra una relación cada vez más complicada.

Aunque no hay una ruptura formal, el ambiente político entre ambos países es más tenso y con menos señales de cooperación que antes.