No volveré, relaciones tóxicas: Christian Lara

Relaciones tóxicas. ¿Cuántas veces lo has dicho?, ¿Cuántas veces te lo preguntaste durante la pandemia?... Una y otra vez dijiste: ¡No volveré! ¿Y qué pasó? Volviste, caíste oootra vez...

Podría apostar que a toooodos nos ha pasado al menos una vez en la vida, esa relación tóxica de pareja, amigos, familia o laboral que no te tiene contento, que no te satisface, que no suma, de hecho, resta, que no te hace feliz y ahí sigues…Envuelto en una bola de nieve que cada día se hace más grande, que cada día duele más, que confunde, que te impide aprovechar otras oportunidades y que con el paso del tiempo, cuesta más terminar.

La pandemia significó para muchos tocar fondo, agarrar valor y terminar con esa relación que durante años no hizo nada más que hacerte perder el tiempo.

Los especialistas lo dicen, el primer paso es aceptarlo, y una vez que ya te decidiste, nos dicen cómo hacerlo de forma correcta, platicamos con Gabriela Torres, psicoterapeuta y experta en el tema y nos da, entre otras cosas, tips para terminar sanamente una relación tóxica, no importa si es tu pareja , un amigo, familiar o tu jefe, no volverás.

Sobreviviendo.