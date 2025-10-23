En el estudio de Hechos Meridiano, Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), habló sobre el relanzamiento del partido y su apuesta por posicionarse como la principal opción de la oposición de cara a las elecciones de 2027 y 2030.

Romero destacó que este relanzamiento no es solo una renovación estética, sino una estrategia profunda basada en autocrítica y apertura ciudadana.

“El relanzamiento del PAN es la culminación de un año de reflexión, de entender que vivimos en un país donde se están perdiendo libertades y no se ha resuelto la inseguridad”, señaló Romero durante la entrevista.

Defendamos México: un lema con propósito

El presidente del PAN explicó que el nuevo lema del partido, “Defendamos México”, refleja un enfoque claro en enfrentar los desafíos actuales y proteger los intereses de los ciudadanos.

Romero enfatizó que la estrategia no se centra únicamente en modernizar la imagen del partido, sino en reconectar con la población y abrir espacios para la participación de jóvenes, mujeres y ciudadanos independientes que quieran representar al país.

“Ahora tenemos que ser una institución completamente abierta. Si quieres hablar por tu colonia, tu calle o tu ciudad, seas o no panista, puedes ser candidato del PAN”, afirmó Romero, destacando la importancia de acercar la política a la gente y dejar atrás la percepción de partidos cerrados o elitistas.

Tecnología y contacto directo con los ciudadanos

Una de las herramientas clave del relanzamiento es la aplicación del PAN, disponible en las principales tiendas de descarga, que permite la afiliación y el contacto directo con el partido sin trámites burocráticos.

Romero aseguró que esta iniciativa busca traducir la apertura en acción concreta, con contacto directo con ciudadanos y un enfoque en la eficiencia de los gobiernos panistas.

Sin alianzas, con enfoque propio

Romero también dejó claro que el PAN apuesta por ir solo en futuras elecciones, buscando consolidarse como la principal fuerza de oposición, sin alianzas con otros partidos.

“Ahora la apuesta del PAN es por nosotros mismos”, enfatizó, asegurando que el objetivo es ofrecer gobiernos que realmente resuelvan los problemas de los ciudadanos y no solo ideologías.