¿Qué es más fácil para una persona en la CDMX: rentar o comprar un departamento?

Cada vez más mexicanos, especialmente en la Ciudad de México (CDMX), enfrentan la duda entre rentar o comprar un departamento. Esta decisión depende de múltiples factores económicos, personales y del mercado inmobiliario actual, que presenta retos y oportunidades para ambos caminos.

¿Qué es mejor comprar o rentar un departamento?

En la capital, aproximadamente el 44% de las personas rentan la vivienda que habitan, reflejo de la dificultad creciente para acceder a una propiedad propia.

“De preferencia comprarlo porque estás pagando algo que a futuro va a ser tuyo”, señaló Ana María, ama de casa.

“Bueno, en mi situación, yo en este momento rento”, dijo Brandon y Violeta señaló: “preferiría comprar porque es una inversión inmobiliaria, pero mi poder adquisitivo no me da para poder comprar uno”.

Por otro lado, la renta ofrece mayor flexibilidad, especialmente para quienes no tienen estabilidad laboral o no planean permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Pero la percepción común es que rentar es un gasto sin retorno, aunque expertos aclaran que puede ser una opción válida y disfrutable según la etapa de vida y las circunstancias personales.

Comprar un departamento en la CDMX es cada vez más complicado, según expertos

Los precios elevados, el alza en los costos de construcción y las tasas de interés hipotecarias todavía altas complican la compra de un departamento para muchos capitalinos.

Comprar un departamento implica construir patrimonio y protegerse de incrementos en la renta a largo plazo. Es una inversión que puede generar plusvalía si la propiedad está bien ubicada, por ejemplo, en zonas céntricas o en alcaldías con alta demanda como Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo.

La clave, según los expertos, es cuestionarte en qué etapa de la vida estás: “En el caso de rentar, será válido precisamente cuando no tienes una estabilidad económica o no tienes la certeza de un puesto en una fuente laboral. Lo mejor, para no tener inconveniencias o riesgos de no poder pagar una hipoteca”, señaló Ernesto Pava, consultor inmobiliario.

Aumento en el costo de una vivienda en CDMX

Según los expertos, comprar un departamento en la capital del país es un sueño cada vez más lejano, pues solo el 14% de los mexicanos tiene la capacidad económica para comprar una casa y esto se debe a varios factores como el aumento de la misma.