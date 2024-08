¿Tu vuelo se retrasó por lluvias en CDMX? Esto debes hacer

¡Atención, viajeros! Las fuertes lluvias que han azotado la Ciudad de México (CDMX) han provocado distintas afectaciones en la capital del país, entre ellas, las suspensión y el retraso de los vuelos, pero ¿qué hacer en caso de vivir esta situación?

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por lluvias en CDMX?

Por lo general, las aerolíneas suelen avisar a través de sus redes sociales la cancelación o retraso de los vuelos; sin embargo, si ya estás en el aeropuerto, se recomienda acudir directamente con tu respectiva compañía aérea.

Recuerda que cada una de las aerolíneas mexicanas e internacionales cuentan con distintas políticas para el manejo y resolución de este tipo de crisis.

¿Qué pasa si retrasan mi vuelos por lluvias en CDMX? | PEXELS

¿Qué pasa si mi vuelo se retrasa por lluvias en CDMX?

¡Toma nota! Aunque la cancelación o retraso de los vuelos por lluvias no es culpa de las aerolíneas, las compañías están obligadas a bridar algunos servicios a las y los usuarios afectados por el mal clima, pero ¿cuáles son?



Uso de internet

Alimentos

Transporte

Hospedaje (en caso de ser necesario)

Vuelo alternativo (en caso de ser necesario)

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.

Ahora, los derechos que se tengan por la cancelación de vuelos por algún fenómeno meteorológico, dependerá de la aerolínea que se haya contratado, ya que no todos ofrecen los mismos ”beneficios” en este tipo de situaciones.

¿Puedo pedir un reembolso de mi boleto si cancelan mi vuelo por mal clima?

¿Pueden devolverte tu dinero? Si un vuelo fue cancelado por mal clima, las y los viajeros tienen derecho a un vuelo alternativo; sin embargo, antes de pedir una aclaración, se debe revisar las políticas de cada aerolínea, ya sea nacional o internacional.

Es importante aclarar que cuando hay mal clima, las suspensión o cancelación no dependen de las aerolíneas, sino de las autoridades del aeropuerto, pues ellos son quienes toman la decisión. Por esta razón, en caso de una cancelación, las aerolíneas no suelen hacerse responsable de devolverte el dinero del boleto de avión, ya que la decisión no estuvo en sus manos.