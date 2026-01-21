Alerta en Tamaulipas: Fiscalía investiga presunta desaparición de ocho traileros y sus unidades

Una investigación de emergencia fue activada en Tamaulipas tras reportes sobre la presunta desaparición de traileros y sus unidades en la carretera de Soto la Marina. Aunque no existe denuncia formal, la Fiscalía del Estado abrió indagatorias ante la alerta generada por la difusión del caso.

La alerta por la desaparición de traileros en Tamaulipas y lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que, hasta el momento, no ha recibido reportes por parte de familiares ni de empresas transportistas relacionados con la desaparición de los traileros ; sin embargo, ante la gravedad de lo difundido en redes sociales, agentes de la Policía de Investigación ya realizan trabajos urgentes de verificación en campo.

Las versiones que circulan señalan que las unidades habrían salido de Matamoros el pasado 18 de enero y que el último registro de ubicación se tuvo cuando avanzaban por la carretera Soto la Marina, dentro de Tamaulipas; desde ese punto, no se volvió a tener comunicación con los operadores ni con las unidades de carga.

Fiscalía de Tamaulipas abre investigación tras reportes sobre traileros desaparecidos

Aunque de forma preliminar se hablaba de un convoy, las autoridades precisaron que no hay elementos que confirmen hasta ahora una desaparición consumada. Aun así, la fiscalía abrió una carpeta de investigación de oficio, con el objetivo de descartar riesgos y determinar si existe algún hecho delictivo relacionado con los traileros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRÁILER ROBADO PROVOCA PERSECUCIÓN Y ACCIDENTE SOBRE LA CASETA DE TEPOTZOTLÁN EN LA MÉXICO- QUERÉTARO

De manera extraoficial, se ha indicado que los vehículos pudieron tomar una ruta distinta a la planeada originalmente, con dirección a Ciudad Victoria, antes de continuar su trayecto hacia el centro del país; las unidades presuntamente transportaban camionetas, lo que elevó la alerta entre transportistas y autoridades en Tamaulipas.

Quiénes son los traileros reportados como desaparecidos en Tamaulipas

Entre los presuntos operadores identificados en versiones preliminares figuran:



Pedro Sánchez Ortiz, de 45 años, y Juan Bernabé Suárez López, de 37, además de otros choferes conocidos como Jesús, Valdo, Pedro, Antonio, Rubén y Roberto. Hasta ahora, estos datos no han sido confirmados oficialmente.

La Vocería de Seguridad reiteró el llamado urgente a denunciar cualquier hecho relacionado con la desaparición de traileros en Tamaulipas, ya que la participación ciudadana es clave para activar protocolos y evitar la desinformación.