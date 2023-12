Tontas y neoliberales matemáticas: la educación en México

Para nada es sorpresa que México cuente con un sistema de educación deficiente. Por años, nuestro país ha demostrado rezago en distintas evaluaciones como el extinto ENLACE y la prueba PISA. Y a pesar de las promesas, las reformas y la sinergia entre gobierno y sindicatos, la verdad es que poco se ha logrado.

Por ahí dicen que “el que es perico donde quiera es verde”. Y hablando de educación ¿cómo uno podría tener éxito en cualquier escuela -ya sean públicas o particulares- si el sistema en México no es lo suficientemente competente?

Y es que se han dado a conocer los resultados de la prueba PISA 2022, en la que México no salió nada bien. Esta prueba, creada por la OCDE, evalúa a los alumnos de 15 años en Matemáticas, Lectura y Ciencias, y da una idea de qué tan bien los sistemas educativos están preparando a los alumnos para la vida real. Nuestro país se posicionó en el lugar 35 de las 37 naciones evaluadas.

En promedio, los países de la OCDE obtuvieron 478 puntos, pero México alcanzó un puntaje promedio de 407, 153 puntos menos que Singapur, el primer lugar de la prueba.

¡REPROBADÍSIMOS! | Estudiantes mexicanos retroceden al nivel más bajo en #lectura, #matemáticas y ciencias.



Los resultados de la prueba PISA, nos sitúan en la posición 51 de 81 países valorados.



¿Culpamos a la #pandemia?



Nos cuentan @BravoLucy y @Villalvazo13 en @HMeridiano. pic.twitter.com/BjTxtbepQt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2023

Tan mal nos fue, que en Matemáticas y Comprensión Lectora nos ubicamos en el antepenúltimo puesto, mientras que en Ciencias nos encontramos en el último lugar. Claro, la OCDE ha demostrado que todos los países rankeados tuvieron un mal desempeño ya que bajaron sus niveles después de pandemia, y esto es entendible, más no justificable, porque México ha mostrado mal desempeño desde el 2000, cuando se añadió a PISA.

Nuestros estudiantes son poco capaces de resolver problemas matemáticos complejos, comprender textos extensos, entender conceptos abstractos y aplicar la ciencia creativamente, y en esta era donde el mundo, sobre todo Estados Unidos, empiezan a ver a México como un lugar apto para el dichoso nearshoring, ¿qué clase de ingenieros, administradores o abogados estamos preparando para tan importante reto?

Pero parece que aquí a nadie le importa. En vez de sentir un poquito de vergüenza o por lo menos fingir preocupación, las autoridades prefieren descalificar la prueba PISA porque es de la “época del predominio del periodo neoliberal” y ¿soluciones? Claro que no hay, porque hasta la Nueva Escuela Mexicana ha reducido las lecciones de matemáticas y ciencias. Si no me creen, dénle una checada a los libros de sus hijos.

Y ojito, que en el 2025 la OCDE también se evaluará inglés. Are you ready?