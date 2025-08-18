Registra tu auto en el Repuve gratis antes del 29 de agosto: Conoce los requisitos en Guanajuato

¡Si tienes un vehículo, esta información es crucial para ti! El Gobierno de Guanajuato ha lanzado una campaña para realizar el trámite del Registro Público Vehicular (Repuve) gratis, pero la fecha límite está a la vuelta de la esquina. Aquí te decimos todo lo que necesitas saber para no quedarte fuera.

Este registro no es un simple papel, es el blindaje legal de tu patrimonio. Contar con él es fundamental para darle certeza jurídica a la posesión de tu coche, camioneta o camión, y se convierte en la herramienta más eficaz para su localización en caso de robo.

¿Para qué sirve el Repuve y por qué es tan importante?

Antes de correr a registrar tu auto, es vital que entiendas el valor de este trámite. El Registro Público Vehicular (Repuve) es el sistema de identificación vehicular más importante de México. Por ejemplo, la CURP, pero de tu auto.

Su objetivo principal es otorgar una identidad única a cada vehículo que circula en el territorio nacional a través de un chip y un registro en una base de datos nacional. Los beneficios directos para ti son:



Seguridad y Certeza Jurídica , acredita legalmente que el vehículo es de tu propiedad, protegiéndote contra fraudes en la compra-venta.

, acredita legalmente que el vehículo es de tu propiedad, protegiéndote contra fraudes en la compra-venta. Combate al Robo , facilita enormemente la labor de las autoridades para identificar y recuperar autos robados.

, facilita enormemente la labor de las autoridades para identificar y recuperar autos robados. Trámite Indispensable, cada vez es más solicitado para realizar otros trámites vehiculares y para asegurar tu auto.

Campaña gratuita en Guanajuato: Ubicación y fechas clave

El gobierno municipal de Guanajuato invita a todos los automovilistas a aprovechar que este trámite, que normalmente puede tener costos o requerir más vueltas, es completamente gratuito por tiempo limitado, ¿qué debes saber?



Fecha límite , tienes hasta el viernes 29 de agosto de 2025 para realizar el registro.

, tienes hasta el para realizar el registro. Ubicación del Módulo , estacionamiento posterior de “La Colmena”, en calle Mezquite Mocho s/n, colonia Arroyo Verde, Guanajuato Capital.

, estacionamiento posterior de “La Colmena”, en calle Mezquite Mocho s/n, colonia Arroyo Verde, Guanajuato Capital. Vehículos aceptados, automóviles, camionetas, camiones, autobuses y tractocamiones.

¿Ya registraste tu vehículo en REPUVE? 🚗

Este trámite es gratuito, rápido y te brinda mayor certeza sobre tu patrimonio.

Requisitos para tramitar el Repuve GRATIS: Esto es lo que necesitas

Para agilizar tu trámite y asegurarte de que no te rechacen, es fundamental que llegues al módulo con la siguiente documentación. El proceso es rápido si tienes todo en orden.

Documentos necesarios:

Vehículo Presente, debes llevar el automóvil o camión físicamente. Placas del Estado, el vehículo debe portar ambas placas vigentes del estado de Guanajuato. Tarjeta de Circulación, original y vigente. Identificación Oficial, INE, pasaporte o licencia de conducir de la persona que realiza el registro (no tiene que ser el dueño, pero sí debe presentar su propia identificación).

¡Tómalo en cuenta! Dado que el módulo de registro opera bajo la jurisdicción estatal, uno de los requisitos indispensables es que el vehículo esté emplacado en Guanajuato. Si tu auto tiene placas de otro estado, te recomendamos estar atento a las campañas que los gobiernos de tu localidad puedan lanzar próximamente.