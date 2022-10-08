Requisitos de Covid-19 para viajar al Mundial de Qatar 2022

Si planeas acudir al Mundial de Qatar 2022, es necesario que tomes en cuenta que el gobierno del país anunció nuevas medidas de sanidad para evitar la propagación del coronavirus durante la copa del mundo, por lo que es indispensable que conozcan cuáles son los requisitos de Covid-19 en Qatar antes de viajar.

El Ministerio de Salud de Qatar pidió a los viajeros mantenerse constantemente informados sobre las políticas de ingreso al país, especialmente durante el Mundial, ya que, indicó, todos los viajeros deberán cumplir con las medidas de sanidad vigentes para limitar la propagación del Covid-19.

¿Debo estar vacunado para ir al Mundial de Qatar 2022?

Sí. Para poder ingresar a Qatar es un requisito obligatorio contar con por lo menos dos dosis de alguna de las vacunas contra el Covid-19 autorizadas por el Ministerio de Salud local.

Estas son las vacunas aprobadas para viajar al Mundial de Qatar 2022: Fizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen/Johnson&Johnson.

Estas son las vacunas parcialmente aprobadas por el Ministerio de Salud de Qatar 2022: Sinopharm, Sinovac y Sputnik V.

|Reuters

Cabe resaltar que la cuarentena ya no es obligatoria para todos los viajeros que llegan del extranjero; sin embargo, aquellos que den positivo por Covid-19 después de llegar a Qatar deben someterse a medidas de autoaislamiento de acuerdo con los procedimientos seguidos en el país.

¿Necesito prueba negativa de Covid-19 para ingresar a Qatar 2022?

Otro requisito de Covid-19 para viajar al Mundial de Qatar 2022, es que todas las personas mayores de 6 años deben presentar una prueba PCR negativa con una vigencia de 48 horas o un certificado de prueba rápida de antígeno realizada 24 horas antes del vuelo.

Los viajeros deben tomar en cuenta que la prueba de antígeno rápida no es válida para poder ingresar al país. Los menores de 0 a 5 años están exentos de las pruebas de Covid-19.

Registro en Ehteraz al llegar a Qatar 2022

Los viajeros que lleguen a Qatar deben descargar en sus dispositivos móviles y activar la aplicación Ehteraz al llegar a los puertos de entrada de Qatar.

Esta aplicación se utilizará para mostrar el estado de salud de las personas. Al mostrar la prueba de Covid-19 negativa, se indicará que es un ciudadano en “verde”, con lo que podrá acceder a todas las instalaciones públicas en Qatar.

