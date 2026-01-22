¡Vivía entre la basura! Rescatan a bebé de 6 meses de presunto maltrato infantil en Veracruz

La noche del miércoles 21 de enero, una bebé de aproximadamente seis meses fue rescatada por presunto maltrato infantil y omisión de cuidados en el fraccionamiento Valle Alto, al norte del puerto de Veracruz.

Suley, como la llamaron vecinos, fue localizada en una casa rodeada de basura por todas partes, lo que hizo que autoridades calificaran la situación de alto riesgo para la menor.

Rescatan a bebé por presunto maltrato infantil en Valle Alto, Veracruz

De acuerdo con el DIF municipal, personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes acudió al domicilio señalado tras recibir varias denuncias ciudadanas.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una bebé descuidada, sin ropa limpia, y en condiciones mínimas de higiene y seguridad. Además, se confirmó que tampoco contaba con acta de nacimiento.

De inmediato, la pequeña fue trasladada a un centro asistencial del DIF, donde recibe atención médica y valoración integral, en lo que se define la situación de sus padres biológicos.

¿Qué pasó con los padres de "Suley"?

Tanto la madre como el padre de Suley se encontraban en la vivienda al momento del operativo, por lo que fueron remitidos al Ministerio Público, donde se dará seguimiento legal al caso conforme a la ley.

Vecinos del fraccionamiento señalaron que la pareja, identificada como Karla y Salvador, se dedica a la recolección de basura, la cual era acumulada en la casa y patio, por lo que la pequeña permanecía sola durante largos periodos, y de vez en cuando la dejaban a cargo de los mismos vecinos.

Medios locales informaron que se investiga si ambos jóvenes lidian con problemas de adicciones, pues testigos cercanos han dado a conocer que el dinero que ganaban de la recolección se lo gastaban para comprar droga.

bebé de 6 meses vivía en condiciones deplorables y fue rescatada en Veracruz. pic.twitter.com/Q0l2PDKvVg — ViralesMex (@virales_mex) January 22, 2026

¿Qué dice la ley sobre el maltrato infantil en Veracruz?

¿Pueden ir a la cárcel los progenitores de Suley? De acuerdo con el Código Penal del Estado , el Artículo 249 Bis establece que quien prive de derechos y bienestar a una persona menor de edad, o afecte su integridad física o psicológica, puede enfrentar penas de tres a siete años de prisión, además de multas económicas.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si se ejercerá acción penal inmediata, pero el caso permanece bajo investigación. Especialmente para determinar si les retira la custodia legal de la niña

