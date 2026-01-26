Cuatro hombres retenidos por el crimen organizado fueron liberados en Mazatlán tras engaño de oferta laboral

Un operativo de seguridad en Mazatlán, Sinaloa , permitió la liberación de cuatro hombres que permanecían retenidos por el crimen organizado, luego de haber sido engañados con una oferta laboral. El hallazgo ocurrió en la zona rural del municipio, durante recorridos de vigilancia realizados por fuerzas federales y estatales.

Los liberan tras ser secuestrados en falsa oferta laboral del crimer organizado en Mazatlán

De acuerdo con la información oficial, el despliegue se llevó a cabo en el poblado de San Marcos , donde elementos del Ejército Mexicano realizaban labores de reconocimiento.

Durante el patrullaje, el personal fue alertado a través del sistema de emergencias sobre la posible presencia de personas privadas de la libertad, lo que activó un operativo conjunto con autoridades ministeriales.

Tras inspeccionar el área, los elementos localizaron a cuatro hombres, quienes manifestaron que habían viajado a Sinaloa tras recibir una oferta de trabajo; una vez en la entidad, señalaron, fueron privados de su libertad y mantenidos bajo vigilancia por integrantes del crimen organizado. Las autoridades detallaron que a pesar de lo delicado del caso, ninguno de ellos presentaba lesiones visibles de gravedad al momento del rescate.

En operativo en Mazatlán, el Grupo Interinstitucional libera a personas privadas de la libertad



Las víctimas fueron trasladadas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde rindieron declaración para integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como la posible identidad de los responsables.

Operativos golpean estructuras del crimen en Sinaloa

En acciones paralelas, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos en el municipio de Culiacán, donde se aseguraron dos zonas utilizadas para el almacenamiento de sustancias químicas, así como un plantío de marihuana. Los trabajos forman parte de una estrategia permanente para desarticular redes criminales y limitar su capacidad operativa.

Durante los recorridos terrestres, los agentes localizaron bidones y tambos con líquidos utilizados presuntamente para la elaboración de drogas, además de un predio donde se cultivaba marihuana, el cual fue destruido conforme a los protocolos oficiales.