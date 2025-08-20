VIDEO: Así fue el rescate de 65 gatos en la CDMX en condiciones de “maltrato severo” y hacinamiento

Diversas dependencias de la Ciudad de México lograron el rescate y atención de 65 gatos, algunos de los cuales enfrentaban serias afecciones médicas, fueron valorados por especialistas y ahora se encuentran en la fase de recuperación, con la esperanza de encontrar un hogar definitivo.

La operación, coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Brigada de Vigilancia Animal, y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se inició tras recibir a los animales de manos de la Fundación Antonio Haghenbeck, una entidad dedicada a la protección de mascotas desamparadas.

Veterinarios tratan dolencias graves para garantizar la recuperación de los felinos

Los mininos, de edades que fluctuaban entre los dos meses y los ocho años, fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada en la colonia Ciénega Grande, donde un equipo de veterinarios esperaba para evaluarlos en profundidad.

Rescatamos a 63 gatos que vivían en condiciones de maltrato severo, hacinamiento y sin higiene en un inmueble de #ÁO, en coord con BVA @SSC_CDMX, quienes darán resguardo junto a protectoras. Presentan desnutrición, deshidratación, alopecia, infección en ojos, pulgas y endogamia. pic.twitter.com/QXQ5rscBAf — PAOT (@PAOTmx) August 19, 2025

Una vez en el sitio, cada uno de los animales fue sometido a una minuciosa revisión para diagnosticar su estado de salud. Los especialistas detectaron en la mayoría de ellos una variedad de dolencias, desde infestaciones por pulgas y severas irritaciones en la piel, hasta conjuntivitis y padecimientos respiratorios.

Tras el examen inicial, los profesionales de la salud animal comenzaron de inmediato a aplicar los tratamientos adecuados para cada caso, con el objetivo de mejorar sus condiciones y garantizar una recuperación exitosa.

Gatos rescatados serán preparados para su adopción

De la cifra total de animales examinados, cincuenta y cinco han quedado bajo la custodia y el cuidado de los oficiales de la Brigada de Vigilancia. El personal de esta unidad se encargará de su rehabilitación completa, supervisando que todos reciban la medicación y el cariño necesarios para recobrar su bienestar.

#BoletínSSC | #BVA | Efectivos de la Brigada de Vigilancia #BVA de la #SSC en coordinación con personal de @PAOTmx valoraron a 65 gatitos que presentaban diversos problemas de salud y dejaron bajo su resguardo a 55 de ellos para cuidarlos y posteriormente ponerlos en adopción… pic.twitter.com/267gtbC8Ba — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2025

El propósito final es prepararlos para su adopción, con el fin de que cada uno de estos animalitos tenga la oportunidad de unirse a una familia que les proporcione seguridad y afecto. El resto de los felinos, diez en total, fueron encomendados al personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para su atención.

