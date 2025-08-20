Logo InklusionSitio accesible
VIDEO: Así fue el rescate de 65 gatos en la CDMX en condiciones de “maltrato severo” y hacinamiento

Rescatan 65 gatos en la CDMX, algunos tenían condiciones críticas de salud; la mayoría con una variedad de dolencias, infestaciones por pulgas e irritaciones.

Rescate exitoso de 65 gatos en la Ciudad de México: atención médica y búsqueda de hogares permanentes
Recuperación de 65 gatos en severas condiciones en la Ciudad de México.|PAOT
Escrito por: Ollinka Méndez
Diversas dependencias de la Ciudad de México lograron el rescate y atención de 65 gatos, algunos de los cuales enfrentaban serias afecciones médicas, fueron valorados por especialistas y ahora se encuentran en la fase de recuperación, con la esperanza de encontrar un hogar definitivo.

La operación, coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Brigada de Vigilancia Animal, y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se inició tras recibir a los animales de manos de la Fundación Antonio Haghenbeck, una entidad dedicada a la protección de mascotas desamparadas.

Veterinarios tratan dolencias graves para garantizar la recuperación de los felinos

Los mininos, de edades que fluctuaban entre los dos meses y los ocho años, fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada en la colonia Ciénega Grande, donde un equipo de veterinarios esperaba para evaluarlos en profundidad.

Una vez en el sitio, cada uno de los animales fue sometido a una minuciosa revisión para diagnosticar su estado de salud. Los especialistas detectaron en la mayoría de ellos una variedad de dolencias, desde infestaciones por pulgas y severas irritaciones en la piel, hasta conjuntivitis y padecimientos respiratorios.

Tras el examen inicial, los profesionales de la salud animal comenzaron de inmediato a aplicar los tratamientos adecuados para cada caso, con el objetivo de mejorar sus condiciones y garantizar una recuperación exitosa.

Gatos rescatados serán preparados para su adopción

De la cifra total de animales examinados, cincuenta y cinco han quedado bajo la custodia y el cuidado de los oficiales de la Brigada de Vigilancia. El personal de esta unidad se encargará de su rehabilitación completa, supervisando que todos reciban la medicación y el cariño necesarios para recobrar su bienestar.

El propósito final es prepararlos para su adopción, con el fin de que cada uno de estos animalitos tenga la oportunidad de unirse a una familia que les proporcione seguridad y afecto. El resto de los felinos, diez en total, fueron encomendados al personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para su atención.

