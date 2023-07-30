Montaña rusa se descompone a 20 metros de altura con varias personas atrapadas

Un momento de diversión en un juego mecánico se convirtió en la experiencia más aterradora, cuando la montaña rusa se quedó parada a 20 metros de altura con varias personas atrapadas.

El incidente ocurrió en el parque de diversiones Adventure Island de Southend, en Reino Unido, en el juego llamado “The Rage”, el cual se detuvo de manera abrupta cuando se encontraba en las alturas con varios pasajeros.

Las personas que quedaron atrapadas arriba de la montaña rusa tuvieron que ser rescatadas una por una con un cable de seguridad y expertos que los ayudaron a bajar al suelo.

El momento en el que el juego mecánico se quedó atorado en las alturas quedó grabado en los celulares de varios testigos que presenciaron el accidente. En las imágenes se aprecia cómo los rescatistas subieron hasta el vagón atorado escalando por el andamiaje de la montaña rusa.

“Los vagones todavía están atascados en la parte superior en este momento, pero la gente está afuera, los sacaron de uno en uno. Estuvieron allí por al menos media hora o 45 minutos probablemente”, dijo una mujer a medios locales.

La mujer añadió que a pesar de lo complicado de la situación, ninguna de las personas atrapadas se alteró, por el contrario, permanecieron en calma hasta que llegaron los rescatistas para ayudarlos.

La característica distintiva de esta montaña rusa es su torre elevadora única, que transporta a los pasajeros acostados boca arriba y los envía a la experiencia de la montaña rusa con una caída de más de 90°.

Otra montaña rusa descompuesta

Esta no es la primera vez que ocurre un incidente con una montaña rusa en el mundo; uno de estos juegos mecánicos en Estados Unidos falló dejando a ocho personas colgadas de cabeza.

Alrededor de 50 personas tuvieron que intervenir para rescatar a los ocho atrapados en la montaña rusa estadounidense; por fortuna todo terminó bien.