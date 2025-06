Médico se quita la vida por supuesto acoso laboral en Clínica del IMSS en Monterrey

El fallecimiento de Luis Abraham Reyes Vázquez, médico residente de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 25 del IMSS en Nuevo León, ha encendido las alarmas sobre las condiciones laborales que enfrentan quienes se forman dentro del sistema de salud pública. El joven, originario de Chihuahua y especializado en Cardiología, se quitó la vida el pasado 1 de junio, presuntamente como consecuencia de un entorno laboral hostil y marcado por el acoso.

La comunidad médica en formación no ha permanecido en silencio. A través de un comunicado firmado por sus compañeros residentes, expusieron los abusos que, según denuncian, son parte del día a día en dicha unidad médica: maltrato verbal y psicológico por parte de médicos de base, amenazas de represalias académicas, cargas excesivas de trabajo, falta de descanso y humillaciones sistemáticas tanto en público como en privado.

Se quitó la vida en un ambiente laboral marcado por el acoso y maltrato, Abraham Reyes, Residente de la UMAE 25 en Monterrey, NL.

Sus compañeros exigen la destitución inmediata del médico titular involucrado... 🧵 pic.twitter.com/vJOMIWnJZM — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) June 4, 2025

Luis Abraham de 27 años, obtuvo su título como Médico Cirujano y Partero en la Universidad Autónoma de Chihuahua en agosto de 2023. Su vida profesional apenas comenzaba, pues ya como especialista en cardiología llegó a Monterrey en marzo de este año para salvar vidas, sin embargo las presiones del entorno laboral lo habrían llevado al límite, según los testimonios de sus colegas.

Un grito colectivo por la dignidad de los médicos en formación

En el emotivo pronunciamiento, los residentes expresan que esta pérdida no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de un sistema que “normaliza la violencia y calla ante sus consecuencias”. Aseguran que no están motivados por el impulso, sino por la urgencia de frenar una crisis que pone en riesgo no solo su salud mental, sino su vida misma.

Entre las exigencias presentadas están:



La destitución inmediata del médico titular señalado como acosador.

señalado como acosador. La creación de canales anónimos para denunciar abusos.

Programas obligatorios de salud mental

El reconocimiento institucional del problema por parte del IMSS

La creación de una comisión ética independiente con participación activa de residentes.

Exigen que la muerte no sea en vano

“No queremos mártires, queremos justicia y cambio”, concluye el comunicado. Los residentes han dejado claro que el fallecimiento de su compañero debe marcar un antes y un después en la forma en que se trata a los médicos en formación.

Mientras tanto, la comunidad médica, estudiantes de medicina y organizaciones sociales se suman al llamado para que se investigue a fondo el caso y se emprendan reformas urgentes en el sistema de residencias médicas en México. Mientras tanto, el IMSS no ha dado una postura oficial sobre el caso.