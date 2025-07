Las recientes declaraciones del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, han provocado una fuerte reacción entre las bancadas de oposición, luego de que asegurara no haber tenido conocimiento de los presuntos vínculos criminales de su exsecretario de seguridad pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como el Comandante “H”.

Aunque el morenista insiste en que desconocía las actividades ilícitas de su antiguo colaborador durante su gestión como gobernador, legisladores del PRI y PAN calificaron estas afirmaciones como inverosímiles y pidieron una investigación a fondo, sin privilegios ni encubrimientos políticos.

La oposición no cree en el “cuento” de Morena

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, fue contundente en su postura: “No es el único responsable este señor, comandante H, hay muchos otros, porque él hizo muchas cosas, negocios, hay muertes, él abusó de migrantes, traficó con ellos, era huachicolero, traficaba droga... Lo que no puedo creer es que no se hayan dado cuenta, pues tantos años y además hubo alertas previas del propio Ejército.”

Los señalamientos contra Hernán Bermúdez abarcan delitos de alto impacto como tráfico de personas, narcotráfico y vínculos directos con el crimen organizado. De acuerdo con diversos informes, habría liderado una estructura criminal en Tabasco mientras ocupaba un cargo público de alto nivel.

Adán Augusto, bajo presión por su pasado como gobernador de Tabasco

Durante su gestión como gobernador, Adán Augusto López ocupó también el cargo de secretario de Gobernación, lo que ha llevado a varios legisladores a cuestionar cómo una figura de ese nivel podía ignorar los reportes militares y las denuncias sobre su colaborador directo.

La senadora del PAN, Mayuli Latifa Simón, puntualizó: “Estamos hablando de que fue gobernador del estado en esa época y aparte secretario de Gobernación, no es un tema menor, pero lo que nosotros exigimos a la autoridad es que se esclarezca y que se finquen responsabilidades a quien resulte responsable.”

Por su parte, la diputada panista Margarita Zavala agregó: “Hay un gobernador que recibió informes del Ejército que su secretario de seguridad Hernán Bermúdez era no cómplice, jefe de una banda, y de la banda más importante, que le entregaron Tabasco al crimen organizado... Por lo visto no sólo hubo abrazos, sino algo más allá de complicidad, me parece que algo tiene que decir…”

Exigen justicia por delitos que no pudieron pasar desapercibidos

Las bancadas opositoras coinciden en que la magnitud de los crímenes atribuidos al exfuncionario hace imposible que sus superiores no tuvieran al menos conocimiento parcial de sus operaciones. Acusan al gobierno morenista de silencio institucional y exigen que se deje de utilizar el poder político como protección ante posibles investigaciones judiciales.

Mientras tanto, las autoridades federales no han confirmado si existe una carpeta de investigación abierta contra Hernán Bermúdez. Sin embargo, el creciente número de denuncias públicas presiona para que se inicien procesos formales que aclaren los vínculos entre delincuencia organizada y funcionarios públicos en Tabasco.