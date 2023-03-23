Respaldo a Ebrard contra tráfico de armas por fiscalías estatales

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon, en colaboración con la Fiscalía General de la República y autoridades estatales de justicia, llevaron a cabo un encuentro en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para abordar el problema del tráfico de armas en nuestro país.

La reunión contó con la presencia de 19 fiscales estatales de todo el país, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar información y experiencias sobre la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego y sus efectos negativos en la seguridad en todo el territorio nacional.

Se destacó la necesidad de intensificar la cooperación interinstitucional e internacional para combatir eficazmente este flagelo que afecta gravemente a la sociedad mexicana.

Además, se subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en las fronteras y en los puertos de entrada al país para evitar que armas de fuego, sus piezas y armamento ingresen al país.

Ebrard presenta avances del litigio en contra de empresas manufactureras de armas

Al término de la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que se abordó “la correlación entre las armas en cada entidad y la violencia en cada entidad, es decir, donde tienes más detenciones de arma, o aprehensiones –mejor dicho– vinculadas a armas, tienes más violencia”. Y aseguró que se realizarán bimensualmente estas reuniones para informar sobre los avances locales y federales en la materia.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Consultoría Jurídica, presentó los avances del litigio que se emprendió por parte del Gobierno de México en contra de las empresas manufactureras de armas que facilitan la adquisición de armas de fuego de alta capacidad que posteriormente son traficadas hacia territorio nacional y empoderan a los miembros del crimen organizado.

El funcionario federal reiteró que “el tema de las armas es una prioridad para México, seguimos adelante con la denuncia, ya presentamos la apelación en la demanda de armas, seguimos, pronto tendremos la audiencia”.