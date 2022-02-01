Restaurante de Libia prepara trompo de carne de 600 kilos

Los residentes de Bengasi, Ciudad en Libia, disfrutaron de sándwiches de shawerma a precios simbólicos de lo que se dice que es el trompo de carne más grande hecho en la ciudad en un restaurante.

El trompo de carne con más de 600 kilos de pollo, la brocheta fue cocinada por el restaurante al Demashqi, que abrió en la ciudad en 2004, como parte de una campaña de promoción que buscaba hacer alarde de su saber hacer y atraer clientes.

"La gran oferta que tenemos actualmente se basa en un desafío y una muestra de lo que somos capaces y de nuestros estándares aquí en el restaurante al Demashqi. Esto es solo un comienzo de lo que presentaremos a nuestros clientes en el próximo período. Puede considera esto como una demostración de lo que viene, en el próximo desafío el el trompo de carne será más grande y llevará más de mil kilos",dijo el propietario del restaurante Hatem Qarqoum.

Decenas de personas hicieron fila

Decenas de personas hicieron cola frente al restaurante y se vio a niños jugando afuera mientras los trabajadores se apresuraban a preparar sándwiches de shawerma, que es carne de cordero marinada con vinagre y especias, que se apila en una varilla para después ponerse a cocinar de forma vertical a fuego lento y satisfacer la demanda de residentes en Libia.

Hatem Qarqoum externó que "El desafío era tener una brocheta grande en lugar de distribuir (la carne) en varias brochetas. La idea era tener una brocheta grande que llevara casi media tonelada".

Los niños felices

El habitante de Libia Abddullah Al Iril dijo que "La iniciativa del restaurante al Demashqi es excelente. Hay una multitud de personas, todos están aquí para obtener una comida que se ofrece a un precio razonable. Los niños están felices".

La carne de shawarma o doner kebab, famosa en Medio Oriente, es una carne de pollo, pavo, ternera o cordero, que ha sido especiada con una mezcla típicamente turca, y colocada en un pincho de aluminio para poder cocinarla dándole vueltas.

