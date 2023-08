Restos hallados en Lagos de Moreno no pertenecen a jóvenes desaparecidos: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que los restos que fueron hallados en una finca en Lagos de Moreno no corresponden a los de los jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto de 2023.

“Ya hay elementos de que esos no corresponden a los jóvenes, incluso ya platicamos con los papás…los detalles los dará la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que esa osamenta no corresponde a la de los jóvenes”, declaró al confirmar que sigue la búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos.

Enrique Alfaro mencionó que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha atraído la investigación por la desaparición de Diego, Roberto, Dante, Uriel y Jaime, quienes se dirigían a una feria en Lagos de Moreno cuando se comunicaron por última vez.

“No, no lo ha atraído, seguimos insistiendo en ello, no creo que sea necesario exponer que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la Fiscalía General de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho”, precisó.

Padres esperan que concluyan investigaciones por jóvenes desaparecidos

Los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, confirmaron que están a la espera de que concluyan las investigaciones para conocer qué habría pasado con sus hijos.

Armando Olmeda, familiar de uno de los desaparecidos, escribió en su cuenta de Facebook que están preparados para cualquier resultado que entreguen las autoridades que siguen con las labores de búsqueda en todo el estado.

“El viernes pasado entregamos a Dios el alma de los muchachos y decidimos ya descansar nosotros también. Gracias por sus oraciones y acompañamiento. Esperamos que termine su trabajo la Fiscalía nosotros ya queremos descansar de la pérdida de nuestros hijos, ya le hemos aceptado, volveremos a nuestra vida y los amaremos como ángeles, millones de gracias”, compartió.

Al respecto, las autoridades confirmaron que durante las próximas horas brindarán más detalles de la investigación mientras sigue la búsqueda para encontrar a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.