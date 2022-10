Capturan a hombre con restos humanos en su mochila, vestía como mujer

Un hombre, identificado como Lev Norman “N”, iba vestido de mujer, mallas negras, blusa rosa, cabello largo y caminaba sin zapatos, cuando fue detenido por la policía municipal; llevaba en su bolso o mochila, restos humanos de una joven de 24 años a quien presuntamente acababa de asesinar.

Fue en el municipio de San Mateo Atenco, en el Barrio de Santiago, donde Lev Norman “N”, habría asesinado a una mujer de 24 años, intentó escapar pero fue detenido por policías municipales quienes detectaron que en su bolso o mochila llevaba restos humanos.

Fue a través de una llamada del hermano de la víctima, a quien también atacó con un arma blanca, que se logró su captura.

Se presume que Lev Norman “N”, estudiante en la Ciudad de México de 22 años declaró ante las autoridades por el delito clasificado como flagrante de feminicidio mientras que el área de Servicios Periciales se realizan las pruebas de genética de la víctima .

El inmueble donde se registraron los hechos se encuentra acordonado mientras realizan diligencias.

La víctima estudiaba en la UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de México condenó los hechos y confirmó que la víctima era estudiante de esa casa de estudios.

Por lo que respecta al presunto feminicida se dio a conocer que en las próximas horas será trasladado a un penal mexiquense donde iniciará su proceso legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recibió de elementos de la Policía Municipal de San Mateo Atenco a un individuo identificado como Lev Norman “N”, quien es investigado por su probable participación en el feminicidio de una joven en este municipio.

De acuerdo con la Fiscalía, el individuo fue detenido por los elementos municipales, luego de que habría asesinado a la víctima al interior de un inmueble en el Barrio de Santiago, en San Mateo Atenco. Al momento de su captura el probable implicado llevaba consigo una mochila al parecer con restos humanos de la víctima.

Derivado de estos hechos un familiar de la víctima de igual forma habría sido agredido por el detenido, por lo que fue llevado a un nosocomio, en donde recibe atención médica.

Mientras que el agresor presentó una lesión por lo que recibió atención médica y posteriormente quedó a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito flagrante de feminicidio; esta autoridad habrá de determinar su situación legal.

Sin embargo, se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

En el inmueble referido esta Institución ha llevado a cabo diversas diligencias para recabar indicios de índole criminalístico, en tanto que todas las diligencias se llevan a cabo con protocolo de feminicidio. La Fiscalía aseguró que continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos.

En tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM), brinda apoyo psicológico a los familiares de la víctima, ha ofrecido respaldo jurídico para las diligencias correspondientes y dará seguimiento a este caso, con el fin de garantizar a la familia el acceso a la justicia. Además, junto con el Ayuntamiento de San Mateo Atenco, ha propuesto a los familiares absorber el costo de los gastos funerarios.

De acuerdo con la indagatoria hecha por la #FGJEM, los sentenciados interceptaron al conductor de un vehículo, a quien amagaron con un arma de fuego y la privaron de la libertad para robar el mismo. Minutos después, fue posible la detención de estos individuos. (2/2) — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 4, 2022

UAEM condena feminicidio de alumna

En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) condenó el feminicidio del que fue víctima la alumna de la Facultad de Ciencias de la Conducta el 3 de octubre en el municipio de San Mateo Atenco, al interior de su vivienda en el Barrio de Santiago y aseguró que mantiene contacto con los familiares y las autoridades encargadas de indagar el caso.

A través de un comunicado que publicó en las redes sociales de la institución, señaló que “Desde el primer momento en el que la institución tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en contra de una alumna integrante de nuestra comunidad, se mantiene comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual informó de la detención del presunto responsable. Asimismo, se tiene coordinación con la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México. La universidad mantiene contacto con la familia para brindarle acompañamiento legal y emocional”.

Alumnas de la Facultad de Ciencias de la Conducta externaron su indignación por este crimen y refirieron que Lucero estudiaba Física en la UAEMéx; el Colectivo Ciencias Uaemex se pronunció para exigir justicia. En su publicación – también en redes sociales – describieron a la alumna como una persona alegre, amable y risueña.

“Lamentamos esta pérdida y les pedimos que no sean indiferentes ante esta situación, Lucero merece justicia. Exijamos a las autoridades que hagan su trabajo para que este crimen no sea uno más de los que quedan impunes diariamente en el país”, señala su comunicado en el que no descartan una manifestación.